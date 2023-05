Martina Colombari e Costacurta, è crisi? Sospette frasi criptiche

La ex Miss Italia si sfoga su Instagram e sembra lasciare intendere che le cose nel suo matrimonio non stanno andando bene

Martina Colombari e Alessandro Costacurta sono in crisi? Una risposta certa e definitiva a questa domanda non c’è, almeno per il momento. Non risulta infatti che nessuno dei due membri della coppia abbia fatto dichiarazioni nel merito della questione. Tuttavia, un lungo sfogo Instagram pubblicato proprio pochissime ore fa dalla ex Miss Italia ha insospettito più di qualcuno.

Pubblicato su Instagram nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 maggio, il contenuto social recita quanto segue:

“Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio. Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale per incastrarsi ci vuole logica, e poi io rifletto troppo sulle cose penso troppo e guardo poco, perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque, quelle che sanno stare da sole, perché la SOLITUDINE è un punto di forza.”

A corredo del post (uno sfogo bello e buono) la conduttrice ha caricato un selfie, un primissimo piano dove guarda in camera con sguardo intenso (o forse persino un po’ preoccupato? Ah, saperlo…). Non è dato sapere a cosa siano dovute queste parole, ma è poco ma sicuro che alcuni elementi possano insospettire i fan della coppia, come sottolineato anche da Today.it. Perchè Martina Colombari dice che “neanche lei” si innamorerebbe di lei stessa, cioè, rispetto a chi? Chi non si è (più) innamorato di lei? Un altro elemento interessante è quel termine, “incastrarsi”, che sta chiaramente ad indicare la possibilità e la necessità di trovare una quadra con un’altra persona (o forse con altre persone, al plurale? Chissà!). C’è poi quel termine, solitudine scritto a caratteri cubitali, che sembra parlare da sé. Pare proprio che in questo periodo Martina Colombari voglia stare da sola, forse più che mai.

Chiaramente si tratta solo di congetture, ma se fosse confermato sarebbe una notizia piuttosto clamorosa, nonché la prima vera rottura di sentimentale eccellente di questo 2023.

Nel passato di Martina Colombari e Alessandro Costacurta anche qualche tradimento

Fino ad oggi la coppia è sempre sembrata una delle più solide del mondo dello spettacolo. Eppure, tra di loro ci sono stati anche segreti e corna. Era stata la stessa Martina Colombari a confermare alla rivista Oggi che dopo circa una decina di anni di matrimonio i due avevano cercato un po’ libertà da altre parti. La coppia tra l’altro ha festeggiato lo scorso 30 marzo 27 anni di matrimonio: dal loro rapporto è nato un figlio, Achille, con cui Martina Colombari ha di recente partecipato a Pechino Express.