Martina Colombari, crisi con Costacurta? Lei rompe il silenzio

Tanto rumore per nulla, apparentemente. L’ultimo post Instagram di Martina Colombari aveva gettato i fan in allarme. Il selfie dell’attrice era stato accompagnato da alcune frasi dalla dubbia interpretazione. Queste le parole in apertura della descrizione: “Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio” esordisce, “La solitudine è un punto di forza” scrive in chiusura.

L’allarme dei fan, poi la spiegazione

Non pochi fan, dunque, hanno pensato, inizialmente, che Martina Colombari potesse essere in crisi con il marito Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan e commentatore sportivo per SKY. La coppia è sposata da quasi venti anni e in tanti hanno temuto che, tra i due, potesse essersi incrinato qualcosa.

Per tanti che si sono allarmati, sembra esserci stato stato anche chi ha interpretato il testo scritto da Martina come una semplice riflessione, riconoscendosi in un simile pensiero e dando valore ad aspetti apparentemente spaventosi, come la solitudine. Gli svariati messaggi di supporto non sono stati sufficienti, tuttavia, a placare i dubbi dei più sul possibile significato di quelle parole.

Il caos generatosi ha costretto Martina a chiarire l’entità della situazione con i suoi followers. Poche ore dopo il post, l’attrice ha pubblicato una Instagram Story, dove spiega il vero significato delle parole scritte nella descrizione, esprimendo ciò che effettivamente intendeva quando ha parlato di solitudine:

“Forse qualcuno, anzi più di qualcuno, ha frainteso… Parlavo di solitudine, di quanto sia necessario – per me – stare da sola, in silenzio, lontano dal caos, dedicarmi a ciò che mi fa stare bene e di cui ho bisogno…“.

Sembra che Martina Colombari, quando ha parlato di solitudine, si riferisse ad alcune sue esigenze personali. Probabilmente, l’attrice, necessita di momenti di tranquillità, dove può liberamente dedicarsi a ciò che la fa stare bene. I fan possono dormire sogni tranquilli, nulla sembrerebbe interferire con il rapporto tra Colombari e Costacurta.

Il matrimonio con Alessandro Costacurta

La coppia, sposatasi nel 2004, è legata sentimentalmente da quasi trent’anni. Alessandro Costacurta aveva trattato l’argomento del matrimonio durante una recente intervista al Corriere della Sera, parlando anche della difficile separazione con la precedente moglie. “Alcune fidanzate dei calciatori erano amiche della mia ex moglie per cui si era generata la dinamica tale per cui fosse scontato che diventassero ‘nemiche’ di Martina” aveva spiegato l’ex calciatore. Costacurta, infatti, era precedentemente sposato con Floriana Lainati.

L’annullamento ufficiale del matrimonio con Floriana è arrivato solo nel 2003, l’anno successivo l’ex calciatore e l’attrice convolano a nozze. Nell’intervista sopra citata, inoltre, Martina aveva raccontato di come venisse vista come quella famosa che aveva portato via Costacurta alla moglie. Il matrimonio tra i due, al di là delle voci, sembra solido e in salute. Tutto risolto, quindi, grazie ad un chiarimento tramite Instagram Story.