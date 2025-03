Martina Colombari: come sta il figlio e il commento che le fece male

In una recente intervista con Il Corriere Della Sera Martina Colombari è tornata a parlare di suo figlio Achille, nato dalla relazione con l’ex calciatore Billy Costacurta. Mamma e figlio hanno partecipato insieme alla quinta edizione del reality show di Sky Pechino Express ma poco dopo l’esperienza il loro rapporto si è incrinato ed il ragazzo ha attraversato un periodo difficile. L’ex Miss Italia ha spiegato come sta Achille oggi, raccontando anche come ha affrontato la situazione e svelando una frase pungente che una giornalista le disse all’epoca. Scopriamo quali sono state le sue parole.

Come sta oggi il figlio di Martina Colombari

La coppia composta da Martina Colombari e suo figlio Achille, nato dalla relazione con l’ex calciatore Billy Costacurta, è stata una delle più amate della quinta edizione di Pechino Express. Durante il loro viaggio i due si sono mostrati molto uniti e complici, tuttavia successivamente il loro rapporto si è incrinato a causa di un periodo difficile attraversato dal ragazzo. Questo, tuttavia, sembra essere stato del tutto superato. Alle pagine de Il Corriere Della Sera, l’ex Miss Italia ha difatti rivelato come stia adesso suo figlio, spiegando meglio cosa sia successo e come abbia affrontato quel momento.

Nello specifico Martina ha dichiarato che Achille adesso sta meglio e che la sua situazione è tipica di molti adolescenti. Nel suo caso, tuttavia, ha avuto una maggiore risonanza mediatica a causa dei suoi genitori famosi. Ha poi aggiunto di essergli rimasta sempre accanto e di aver cercato sempre di capirlo, sottolineando come i genitori non siano dei carabinieri e non possano avere sempre tutto sotto controllo.

La frase che la ferì

Colombari ha anche rivelato che nel periodo di sua maggiore difficoltà una giornalista le aveva detto che suo figlio aveva bisogno di avere accanto qualcuno che fosse meno donna e più madre.

Di seguito le parole precise di Martina Colombari a Il Corriere Della Sera:

Nel periodo di maggiore difficoltà, una giornalista, in tv, è arrivata a dirmi che mio figlio aveva bisogno di avere accanto una che fosse più madre e meno donna. Credo sia la più grande cattiveria che una donna possa dire a un’altra. Ho avuto il mio bel da fare con me stessa, ma ho trovato chi mi ha sostenuta.

L’ex Miss Italia ha poi consigliato alle madri di tenersi sempre pronte, sottolineando come non si debba mai giudicare o voler fare i genitori al posto degli altri.