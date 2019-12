Martina Beltrami fidanzata: la confessione della cantante di Amici 19

Gossip Amici 2019/2020: Martina Beltrani è fidanzata davvero

Martina Beltrami è innamoratissima! La cantante di Amici 19 ha dimostrato di avere un carattere davvero forte – alcune volte fin troppo duro – ma ha un cuore tenero, che batte per una persona speciale. Fuori dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, c’è un ragazzo che fa il tifo per lei, col quale ha trascorso dei momenti importanti, che le hanno permesso di maturare molto. Martina, però, è molto riservata: non vuole dare troppe informazioni sulla sua dolce metà, ma grazie alla De Filippi sappiamo qualcosa in più sulla sua vita privata.

La vita privata di Martina Beltrami: una confessione importante ad Amici 19

Durante una delle dirette del sabato, Maria De Filippi è riuscita a far sbottonare Martina, la quale ha confessato che, nella sua valigia, custodisce gelosamente il profumo del suo fidanzato. Un ragazzo importante nella sua vita c’è; anche Stefano Farinetti condivide i suoi momenti più belli con una persona speciale.

Scontri ad Amici: Martina contro Michelangelo, la ragazza mostra gli artigli e non le manda a dire

Martina di Amici 2019/2020 si è già fatta notare non solo per la sua bravura nel canto, ma anche per il suo caratterino. Non è passato inosservato il suo litigio con Michelangelo, nei confronti del quale ha detto: “Queste cose mi fanno venire il nervoso. Basta, non ne voglio più parlare. Dimmelo in faccia… ma cosa? Non ho detto niente di male di lui. Ho parlato del carattere, che siamo distanti”.