Martina Beltrami Amici, critiche e offese sul Web ma lei non ci sta: lo sfogo

Amici, Martina Beltrami in discussione: la cantante della 19esima edizione criticata sul Web

Martina Beltrami di Amici 19 è una dei concorrenti più discussi di questa edizione. La cantante della squadra capitanata da Gaia Gozzi ha un bel caratterino, infatti nella scuola è forse la persona che ha avuto più discussioni ora come ora. Già nei primi giorni ha avuto uno scontro con Michelangelo Vizzini, con cui poi si è chiarita ma c’è stato un nuovo battibecco in settimana. E poi pare non prendersi proprio con il cantante degli Inico, ma il suo modo di parlare e di porsi non sta raccogliendo molti consensi. Sui social network, infatti, i fan di Amici di Maria De Filippi sono soliti commentare le puntate e non spendono parole molto positive su Martina. Il suo atteggiamento, insomma, non piace a molti.

Martina Beltrami criticata: “Fatti un bagno d’umiltà”, lei risponde su Instagram

Dopo lo scontro di ieri, per esempio, qualcuno su Instagram ha commentato: “Martina fatti un bagno d’umiltà”. Questo è un commento che si legge spesso a dire il vero ed è stata paragonata a Tish per questo, ma stavolta Martina ha deciso di rispondere. Lo ha fatto prima con ironia, scrivendo questo: “Oltre allo shampoo?”. Il riferimento è a un’altra offesa che le viene rivolta, sui suoi capelli. In un secondo momento, Martina ha postato lo screen di questi commenti tra le stories e ha risposto ampliando il discorso. Ed è arrivato il suo sfogo: “Da quando dire la verità non è più da persone umili? Da quando inc….rsi per far capire che ci rimango male per determinate situazioni non è da persone umili?”.

Amici, Martina Beltrami si sfoga: “Non sono solo questo”

Poi ha parlato di sé stessa, ammettendo qualche errore ma volendo rimane sé stessa: “Sbaglio, urlo, mi arrabbio per cose che potrei prendere più alla leggera, è vero, ma questa sono io. E mi dispiace che quello che sta passando di me sono principalmente i miei capelli e le volte nelle quali sclero, perché non penso di essere solo questo. Io vi ringrazio sempre e comunque, nel bene e nel male”. E infine Martina Beltrami su Instagram ha scritto: “Detto questo cercherò di controllare e pesare le mie parole e le mie reazioni. Chiedo scusa a chi si possa essere sentito ferito”.