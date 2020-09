Fiori d’arancio per Martin Castrogiovanni. Lo scorso sabato 12 settembre il conduttore di Tu si que vales è convolato a nozze con la fidanzata Daniela Marzulli. Il matrimonio si è tenuto a Tre Croci, frazione di Vetralla, in provincia di Viterbo, nel Lazio. Grandi assenti all’evento Belen Rodriguez e Maria De Filippi, che lavorano da tempo con Castrogiovanni. Non sappiamo il motivo di questa défaillance ma è probabile che gli sposi abbiano voluto festeggiare in maniera più intima o che le dirette interessate abbiano declinato l’invito per altri impegni. Non sono mancati, invece, Alessio Sakara, campione di pugilato e altro presentatore del programma del sabato sera di Canale 5, e la fidanzata Raffaella Mennoia, popolare autrice di Uomini e Donne e Temptation Island. Presente pure Bebe Vio, la nota schermitrice italiana.

Martin Castrogiovanni ha sposato Daniela Marzulli

Come riporta Viterbo News 24, diversi residenti hanno cercato di incontrare qualche vip invitato al matrimonio. Due signore che passeggiavano di fronte alla villa di Martin Castrogiovanni (che vive nel viterbese) sono state gentilmente invitate dalla security ad entrare e a salutare lo sposo. L’ex campione di rugby, in maniera molto accondiscendente e spontanea, le ha abbracciate e ha presentato loro la sposa, dichiarando di essere molto felice di vivere tra le campagne di Tre Croci. Un simbolo di genuinità e di stima nei confronti di un paese che lo ha ospitato e fatto sentire subito a casa.

Martin Castrogiovanni, chi è la moglie Daniela Marzulli

La moglie di Martin Castrogiovanni si chiama Daniela Marzulli, ha 43 anni ed è addetta alle vendite della casa di moda Fendi. Una donna vulcanica e piena di energia, già mamma di un bambino nato da una precedente relazione. Daniela e Castrogiovanni si sono conosciuti nel 2019 grazie ad amici in comune: un colpo di fulmine per entrambi che a un anno dal primo appuntamento hanno fatto il grande passo. Prima di conoscere la Marzulli l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha amato per ben otto anni un’altra donna, l’ex sciatrice Giulia Candiago.