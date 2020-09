Martin Castrogiovanni si sposa: “Daniela è la donna della mia vita”

Fiori d’arancio per Martin Castrogiovanni. Il conduttore di Tu si que vales convolerà presto a nozze con la sua nuova fidanzata: Daniela Marzulli. A dare l’annuncio il settimanale Di Più Tv, che ha pubblicato nell’ultimo numero in edicola le pubblicazioni del matrimonio. Pubblicazioni apparse nei giorni scorsi nel comune di residenza della coppia, ovvero Roma. La data del grande giorno non è stata svelata ma è probabile che sia stata fissata entro la fine dell’estate. La futura moglie di Martin ha 43 anni ed è addetta alle vendite della casa di moda Fendi. Una donna vulcanica e piena di energia, già mamma di un bambino nato da una precedente relazione. Daniela e Castrogiovanni si sono conosciuti nel 2019 grazie ad amici in comune: un colpo di fulmine per entrambi che a un anno dal primo appuntamento sono pronti per il grande passo. Prima di conoscere la Marzulli l’ex campione di rugby ha amato un’altra donna, l’ex sciatrice Giulia Candiago, per ben otto anni.

Matrimonio in arrivo per il conduttore di Tu si que vales Martin Castrogiovanni

“Ho sempre pensato che le cose accadono quando devono accadere. Daniela è entrata nella mia esistenza senza che la cercassi, ma rendendomi subito l’uomo più felice del mondo. Ecco perché la sposo. E non vedo l’ora”, ha fatto sapere Martin Castrogiovanni alla rivista edita da Cairo Editore. Un matrimonio al quale parteciperanno tanti amici cari di Martin come i colleghi di Tu si que vales. Da tre anni Castrogiovanni è uno dei conduttori del varietà del sabato sera e ha stretto un bel legame con tutti. Da Belen Rodriguez ad Alessio Sakara, passando per i giurati Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari.

Martin Castrogiovanni convola a nozze dopo la terribile malattia che l’ha colpito

Nel 2015 Martin Castrogiovanni ha vissuto un momento davvero drammatico. Mentre era impegnato con i Mondiali di rugby ha scoperto di avere un cancro nella zona dei nervi lombari. All’inizio i medici avevano dato all’argentino solo sei mesi di vita ma con pazienza e determinazione il 39enne è riuscito a vincere la partita più importante della sua vita. La prima diagnosi era inoltre sbagliata: per fortuna il tumore si è rivelato benigno e dopo una delicata operazione e un percorso di riabilitazione Castrogiovanni è tornato in forma. I problemi di salute hanno però spinto lo sportivo ad apprezzare ancora di più la vita e le piccole cose, quelle davvero fondamentali.