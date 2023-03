Marta Flavi torna a parlare di Maurizio Costanzo. A poco più di una settimana dalla morte dello storico giornalista, la conduttrice di “Agenzia Matrimoniale” ha rilasciato delle nuove dichiarazioni al giornale “Nuovo”, in cui ha parlato di un incontro inedito con l’ex marito. Dopo vari anni di convivenza, i due si sono sposati nel 1989, per poi separarsi un anno dopo a seguito dell’incontro di Costanzo con Maria De Filippi. La Flavi ha confessato, però, che ci sarebbe stata una “riunione segreta” tra di loro a Roma dieci anni fa:

L’ho amato in modo profondo e, dopo il divorzio e le polemiche, dieci anni fa ci siamo ritrovati. Una verità mai emersa per una dote che nessuno potrà mai negarmi e cioè la discrezione.

La terza moglie di Maurizio Costanzo ha raccontato che, esattamente dieci anni fa, fu contattata da un agente famoso dal quale seppe che l’ex marito voleva rivederla. I due s’incontrarono al teatro Parioli, dove il conduttore ha registrato per anni il “Maurizio Costanzo Show”. Ma, per non farsi notare da occhi indiscreti, Marta si mise una parrucca nera: “Quando mi vide si mise a ridere e mi chiamò ‘madame'”. A quanto pare, il giornalista voleva farle sapere di non provare risentimento nei suoi confronti, ma che era semplicemente rimasto amareggiato per una sua dichiarazione. In più, la conduttrice ha fatto anche sapere che lei e Costanzo erano rimasti ancora in contatto e che non serba alcun tipo di rancore verso la donna per cui la lasciò, ovvero Maria:

Lui e io ci sentivamo ancora per telefono, con tanto piacere reciproco. Maria De Filippi è stata il suo grande amore e la donna più giusta per lui, mi immedesimo nel suo dolore.

Le dichiarazioni di Marta sembrano essere in contrasto con quelle rilasciate da Costanzo su “Il Corriere della Sera” nel 2018. In quell’occasione, Costanzo affermò senza mezzi termini di essere ancora in contatto con tutte le sue ex, ad eccezione di Flavia, a cui aveva addirittura risposto con un sarcastico “Chi è?” in seguito ad una domanda su di lei. Molti hanno criticato la conduttrice per aver divulgato una vicenda privata, alla quale la persona coinvolta non può replicare. Inoltre, Flavia aveva dichiarato di aver deciso di non partecipare al funerale del suo ex marito per non risultare poco “elegante” nei confronti di Maria. Pertanto, molti utenti ritengono che la presentatrice abbia mostrato incoerenza e abbia cercato solo di ottenere visibilità attraverso quest’episodio. Insomma, sarebbe stato meglio tacere.