Vieni da me, Marta Flavi festeggia 68 anni e confessa: “Spendo tanto per tenere su il mio viso”

Marta Flavi festeggia 68 anni a Vieni da me e svela il suo segreto di bellezza: “Un laser costoso”

Marta Flavi nel giorno del suo compleanno è stata fra gli ospiti dell’ultima puntata di Vieni da me (in onda oggi 09 aprile 2019). Caterina Balivo l’ha omaggiata in studio con una bella torta di compleanno e tanti amici vip e le hanno mandato i loro più sinceri auguri. Tra questi anche Adriana Volpe conun simpatico video-messaggio: “Dovete sapere che io incontro Marta tutti i weekend a Teulada al trucco. Ci sono artiste che entrano struccate in un modo ed escono in un altro”, esclama ridendo. “Invece Marta è bellissima, le ho chiesto allora il suo segreto e vorrei che tu condividessi con il pubblico il segreto che hai detto anche a me”. La conduttrice storica di Agenzia Matrimoniale, che a 68 anni ha ancora una pelle perfetta ed è ancora molto affascinante, ha spiegato che non fa le iniezioni perché le vengono i lividi, ma fa un laser tre volte in un mese ogni otto mesi. Il laser costa 450 euro a seduta per un costo totale di 1350 euro ogni anno, più o meno. “Questo laser funziona così bene che tiene tutto su, è un po’ costoso”, confessa. E poi un po’ imbarazzata, esclama: “Ma roba da matti, che mi fanno dire?!”.

Vieni da me: Marta Flavi parla del suo nuovo amore

Dopo le chiacchierate con Gigi e Ross e Rita Dalla Chiesta, la Balivo ha intervistato anche Marta Flavi che ha svelato di avere un nuovo amore: “Stiamo insieme da quattro mesi e mezzo e lui fa il notaio. Tornerà a Milano stasera e io lo raggiungerò”. La padrona di casa vorrebbe vedere una fotografia e scoprire qualcosa in più sull’uomo, ma Marta spiega che non può mostrarlo a causa del suo importante ruolo professionale. E poi le fa una promessa: “Quando il nostro rapporto sarà come dico io, ti farò conoscere il mio fidanzato e te lo porterò qui”.

Marta Flavi e la torta a Vieni da me: “Il compleanno più bello della mia vita”

“Il regalo più grande che ho ricevuto è incontrare questo uomo quando pensavo di non innamorarmi più perché sono una donna grande. Compio 68 anni anche se non li dimostro”, ha detto Marta Flavi parlando ancora del suo fidanzato. In studio è stata fatta entrare anche una torta, Caterina Balivo e i protagonisti di Vieni da me hanno cantato alla Flavi “Tanti auguri”, facendola emozionare e sorridere: “Ma questo è il compleanno più bello della mia vita”, ha esclamato felice.