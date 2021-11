Marracash smentisce Rosmy che lo attacca duramente: “Rispetto”

Rosmy, al secolo Rosamaria Tampone – 35enne di professione cantautrice e attrice -, di recente è finita al centro del gossip. Una gola profonda milanese ha mormorato che la donna avrebbe allacciato nei giorni scorsi una relazione con Marracash e che per tale motivo la love story tra il rapper 42enne ed Elodie Di Patrizi sarebbe giunta al capolinea. Non appena ha captato la voce ‘rosa’, ‘Marra’ ha smentito, spuntando su Twitter a cui ha consegnato un cinguettio piccatissimo: “Ma chi ca..o è questa? Ma chi l’ha mai vista?”

Insomma, nessun amore all’orizzonte. Anzi, un amore calante, quello cioè di Marracash e dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi: i due non hanno mai confermato la rottura, ma non l’hanno nemmeno mai smentita. Sembra ormai certo che la passione sia sfiorita (pare che la cantante ora sia molto vicina al modello Davide Rossi con il quale è stata paparazzata un paio di volte negli ultimi quindici giorni). Ma si torni a Rosmy che, dopo aver letto il tweet del rapper, ha attaccato a muso duro.

In effetti ‘Marra’ non è andato per il sottile nello smentire il presunto flirt con Rosmy. Leggere quel ‘chi c..o è questa? Chi l’ha mai vista?’ non è proprio il massimo della vita. E infatti la cantautrice 35enne non ha digerito il cinguettio, rispondendo dal suo profilo Instagram.

Prima, con un post ironico, ha fatto sapere che da “quel signore” si aspettava che “fosse più signore”. Dopodiché, ha affilato ulteriormente gli artigli, rimarcando in un secondo post di essere una “donna prima di tutto e poi un’artista che merita rispetto”. Marracash non è mai stato esplicitamente nominato, ma è fuor di dubbio che Rosmy, in entrambi gli interventi, si sia riferita proprio al rapper e al suo indelicato cinguettio.

Screzi a parte, come poc’anzi accennato, la storia tra Elodie e ‘Marra’ è giunta al capolinea. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Di Patrizi spiegava che la relazione con il rapper non era facile da gestire. Tuttavia, con il quotato magazine, non parlò di addio, probabilmente per tutelare la propria privacy e quella dell’ex. Oggi i due artisti sono distanti e lontani.