Elodie e Marracash, rottura: ora parla la donna che li avrebbe separati

Il mondo del gossip vede protagonisti Elodie e Marracash in questi giorni. Pare che i due cantanti si siano lasciati e questo sembra ormai essere una certezza. E mentre le notizie sulla rottura continuano a circolare, spunta una che vedrebbe il rapper interessato a un’altra donna. Dagospia ieri ha reso nota l’indiscrezione che vede protagonista Rosmy. Con quasi 18mila follower, decide di avere una reazione pubblica a questo particolare gossip. A parlare ci pensa proprio lei, che condivide l’articolo che ha lanciato la notizia.

“Ma io non…?!?!”, questo ciò che scrive, ma non finisce qui. Inserendo anche il link dell’articolo in questione, Rosmy aggiunge: “Lo scopriremo solo vivendo…”. Cosa vorrà dire con queste parole? Sicuramente lascia lo spazio ai dubbi sull’indiscrezione che vedrebbe proprio lei alla base della rottura tra Elodie e Marracash. Ma chi è Rosmy? Questo è suo nome d’arte, in realtà si chiama Rosamaria Tampone e ha 35 anni. Attraverso Instagram, è possibile capire che è una cantautrice e attrice.

È l’ultima erede della famiglia di musicisti di arpa e violino e girovaghi Trinchitella. Nel 2016 ha vinto il Premio Mia Martini Nuove Proposte per l’Europa 2016 e il premio miglior brano radiofonico. Inoltre, ha anche conquistato il noto Premio Lucrezia nel 2018. La musica non è l’unica passione di Rosamaria, ma ama anche recitare. Infatti, è un’attrice e ha recitato nel film Donne Lucane di Nevio Casadio.

Secondo quanto scrive Fanpage, Rosmy ed Elodie si sarebbero addirittura incrociate in passato, precisamente quando si trovavano entrambe nel cast del Festival Show Jesolo e Mestre. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi parlerà di questo gossip? Smentirà o confermerà la fine della sua storia d’amore con Marracash? Chiaramente bisogna attendere per avere delle risposte, se mai ci saranno.

Anche lei, secondo un’indiscrezione del settimanale Chi, la cantante avrebbe già trovato un altro uomo. Nei giorni scorsi è spuntato il nome di Davide Rossi, modello e marketing manager di Giorgio Armani. I due sono stati beccati insieme a Milano, lo scorso 10 ottobre. Dopo questo incontro, si sarebbero visti con due amici, Mahmood e Gabriele Esposito, e poi sarebbero andati a casa di lei.