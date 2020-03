Marracash a ruota libera: musica, coronavirus e Elodie (“È stato faticoso”)

Marracash a ruota libera: il tour più importante della carriera saltato, Elodie (“È stato faticoso”) e gli anni prima del successo

Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo, si è confidato in una lunga intervista. Al settimanale Grazia è andato a ruota libera, parlando di questo momento particolare e drammatico per tutti gli italiani che sono stretti nella morsa del coronavirus. Il rapper ha dovuto rinunciare al “tour più importante della sua carriera”. Tuttavia non è stato un problema. “Me ne sono fatto una ragione, c’è gente che rischia la salute e il lavoro, bisogna accettarlo e superare gli egoismi”, ha commentato, aggiungendo che sta sfruttando questo tempo di quarantena forzata per “curare i dettagli” in modo tale di fare prossimamente “un concerto ancora più bello”.

“In Barona ci vivo ancora. Perché il passato non si scorda mai”

Marracash ha parlato anche della sua infanzia e della sua vita prima del successo. Una vita trascorsa in Barona, un quartiere popolare di Milano, dove ha svolto molti lavori. Dal magazziniere, all’elettricista, fino al call center. “In Barona ci vivo ancora. Perché il passato non si scorda mai”, spiega l’artista, “Crescere in periferia ti insegna a trovare il bello anche nel brutto”. Poi la musica, altro percorso non semplice. Ma alla fine sono arrivati la notorietà, il riconoscimento del pubblico, la fama. E di recente anche un grande amore, Elodie Di Patrizi.

“Dopo l’ultima brutta esperienza, io ero reticente a buttarmi in una nuova storia, ma Elodie mi ha ridato fiducia”

Quanto è importante Elodie per ‘Marra’? “Molto. Ma è stato faticoso, forse più per lei che per me. Dopo l’ultima brutta esperienza, io ero reticente a buttarmi in una nuova storia, ma lei mi ha ridato fiducia. Mi ha restituito la capacità di fidarmi degli altri, di mettermi nelle mani di qualcuno. E di cominciare a costruire qualcosa. Sono stato fortunato.”