Elodie a Verissimo: le dichiarazioni su Marco Masini dopo la lite

Elodie Di Patrizi a Verissimo: le dichiarazioni su Marco Masini dopo la lite

Elodie Di Patrizi è sbarcata a Verissimo, facendo il punto della sua vita sentimentale e professionale, dopo aver partecipato con il brano Andromeda al 70esimo Festival di Sanremo. A proposito della kermesse canora è tornata anche a parlare della lite avuta con Marco Masini nel dietro le quinte dell’Ariston. Il cantante si è lasciato andare a delle battute non cattive ma poco delicate sul corpo dell’ex allieva di Amici che ha parlato di body shaming. Nel salotto di Silvia Toffanin ha confermato il fatto, precisando che Masini è stato un ‘pretesto’ per parlare dell’argomento.

“Bisognerebbe usare toni diversi”

“Sì, è successo più volte nella mia vita (battute e critiche al fisico, ndr). Marco Masini è il pretesto per parlare dell’argomento. Bisognerebbe stare più attenti a come si usano le parole. Da quando avevo 10 anni mi dicono che sono magra. La mia è una magrezza sana e nel caso in cui fosse una preoccupazione sarebbe bello usare toni diversi”. Così Elodie innanzi a Silvia Toffanin. “Mi disturbano certe parole perché se sono fatta così che problema c’è? Io parlo per tante altre donne… Perché io non posso piacermi con 5 kg in più o in meno? Chi dice qual è la normalità? Si tratta anche di costituzione.” E con Masini? Alla fine ha chiarito? “Non ho nessun tipo di problema con Marco Masini, volevo solo prendere spunto per parlare di questa cosa”.

“L’amore è il motivo per cui la mattina uno si alza dal letto”

L’argomento è poi caduto sulla sua vita sentimentale. Oggi è felice al fianco di Marracash. “Ti vedo più risoluta e saggia”, ha chiosato Silvia. “L’amore fa bene, ti svegli felice. L’amore per un fidanzato, un figlio, un marito… è il motivo per cui la mattina uno si alza dal letto”. E sul rapper: “Lo chiamo Fabio, con il suo vero nome. All’inizio, da amici, lo chiamavo Marra. Quando litighiamo lo chiamo ancora Marra (ride,ndr)”.