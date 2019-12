Elodie e Mahmood fidanzati? Marracash reagisce alla gaffe

Marracash scambiato per Mahmood: la reazione del rapper

Piccolo incidente tecnico per Il Resto del Carlino. Il giornale bolognese, commentando le presenze popolari invitate alla Prima della Scala del 7 Dicembre, è incappato in un piccolo errore: Marracash è stato confuso con con Mahmood. Il rapper e la sua fidanzata Elodie erano tra gli invitati all’evento. Hanno sfilato sul red carpet insieme a cariche dello Stato, attori, personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura. La gaffe non è sfuggita al diretto interessato, che ha condiviso l’articolo sul suo profilo ufficiale Twitter taggando proprio Mahmood. Fortunatamente Marracash non se l’è presa per questo piccolo inconveniente e ha deciso di buttarla sullo scherzo. Anche i suoi fan hanno commentato in numerosi l’articolo, facendo scoppiare una piccola tempesta social.

La gaffe de Il Resto del Carlino su Marracash: il rapper risponde divertito

Nell’articolo dedicato ai Vip presenti alla prima del Teatro alla Scala di Milano, si è parlato anche della giovanissima coppia Elodie-Marracash, invitati anche loro ad assistere alla Tosca. Il rapper però è stato scambiato con Mahmood, come si può leggere nell’articolo de Il Resto del Carlino: “Elodie e Mahmood coppia a sorpresa. Alla prima della Scala anche l’ex concorrente di Amici, Elodie, e il trionfatore dell’ultimo Sanremo, il rapper Mahmood”. Sui social diversi fan hanno ricondiviso la foto del pezzo e hanno commentato l’accaduto. Anche lo stesso Marracash si è fatto una risata di fronte alla gaffe.

Elodie e Marracash elegantissimi alla prima della Scala

Il grande momento del teatro milanese è arrivato come ogni anno e tantissimi, tra personaggi dello spettacolo, cantanti e personalità dello Stato, hanno presenziato al prestigioso evento della prima della Scala. Elodie e Marracash si sono presentati insieme sul tappeto rosso, eleganti e passionali come non mai. La cantante e il rapper sono ufficialmente insieme da quest’estate e, da allora, sono inseparabili.