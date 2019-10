Marracash tra amore e problemi mentali: Elodie e il periodo buio

Marracash in confidenza: “Elodie, un incastro di pianeti meraviglioso”. Poi la confessione sui problemi mentali: “Non ho paura a condividere quello che ho passato”

Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo, si è raccontato in un’intervista al Fatto Quotidiano. Il rapper classe 1979, che il 31 ottobre vedrà l’uscita della sua ultima fatica musicale, l’album ‘Persona’, ha affrontato diverse questioni durante la chiacchierata con il quotidiano. Tra queste il rapporto sentimentale che lo lega alla cantante Elodie e i problemi mentali di cui è stato vittima. Nessuna paura di essere giudicato, nessun timore di esprimere le proprie difficoltà. Anche perché, come ha sottolineato l’artista, tali problemi non sono solo affar suo ma coinvolgono sempre più persone, sia comuni sia orbitanti attorno al mondo dello spettacolo.

“Non ho problemi a condividere quello che ho passato”

Marracash ha parlato dettagliatamente dei problemi mentali, volendo tendere una mano anche a coloro che ne sono afflitti e hanno il timore di confidarsi e di affrontarli. “Nessuno parla del fatto che gli attacchi di panico, i problemi mentali, la depressione riguardino moltissime persone e non solo il mondo dello spettacolo“, ha dichiarato il rapper . “Ci sono un sacco di ragazzi – ha aggiunto – che sono sbandati e spaventati da quello che sta succedendo perché non riescono a capire. Non ho problemi a condividere quello che ho passato, perché mi rendo conto che per molti sono una specie di fratello maggiore”. Marracash ha quindi evidenziato come i problemi mentali siano ancora “un tabù e se guardiamo i dati, sono in aumento”.

“Elodie? Un incastro di pianeti meraviglioso”

Marracash scende nei dettagli della sua vicenda: “Nel mio caso personale ci sono state tantissime cose che mi hanno portato alla malattia, compreso un rapporto con una mia ex che non era affatto sano. Quindi la mia missione è diventata scrivere di tutto questo”. Dopo il periodo buio, grazie anche a un lungo viaggio orientale srotolatosi tra il Giappone e l’India, oggi ha recuperato se stesso: “Ho ritrovato per strada la mia autostima e la fiducia in me stesso”. Spazio poi a Elodie: “È successo tutto per caso. L’etichetta mi aveva proposto questo duetto, lo abbiamo inciso e ci siamo conosciuti sul set del video. Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista. Ma tutto questo è successo come ultimo step di una serie di piccoli passi verso la rinascita. Era come se il destino mi avesse riservato tutte queste belle sorprese sul mio cammino”.