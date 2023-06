Marracash e la relazione con Elodie: “Mai più una storia così”

Sono ormai passati due anni da quando la love story tra Elodie e Marracash è finta al capolinea. Recentemente, il rapper è stato intervistato da Gianluca Gazzoli sul suo canale Tik Tok ed è tornato a parlare della sua relazione con l’ex allieva di Amici. In particolare Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo, ha spiegato quali sono i motivi per i quali preferirebbe che non si parlasse più della sua relazione con Elodie. Ecco che cosa ha detto.

Mai più una relazione così

Durante la chiacchierata con Gazzoli, Marracash ha dichiarato di non volere più una relazione così tanto sotto i riflettori, o per citare le parole usate dal cantante “sotto gli occhi di tutti”. Questo perché, nonostante siano ormai passati ben due anni dalla loro rottura, c’è ancor agente che ne parla e spera che i due tornino insieme un giorno: “Sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia e c’è ancora gente che me ne scrive e immagino anche a lei” ha raccontato il rapper. “È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano. Quindi lo capisco, ma tutto questo non fa per me” ha poi aggiunto.

Dalle parole di Marracash sembra proprio che la pressione mediatica abbia giocato un ruolo decisivo nella relazione con Elodie: “Tutto il tam tam mediatico, il fatto che si parli continuamente di cosa fa uno, di cosa fa l’altro. C’è gente che fantastica e poi anche esige, vuole, critica, rompe. Capisci? Si trasforma veramente in una storia in cui ognuno dice la sua e diventa un po’ complicato”.

La love story con Elodie

I due si sono conosciuti nel lontano 2019 durante la registrazione del videoclip del loro singolo Margarita. Un brano che fu loro galeotto e che fece nascere tra i due un grande amore al quale il pubblico italiano si affezionò sin da subito. Ma dopo due anni insieme, un red carpet a Venezia e diverse dediche musicali, nel 2021 Marracash sancì definitivamente la fine del rapporto con l’ex allieva di Maria De Filippi con il singolo Crazy Love e il videoclip della canzone che offrì al pubblico un’immagine del tutto inequivocabile: Elodie che scocca una freccia mortale al cuore del rapper e mette così fine alla loro relazione. Nel video si intuiva il naturale dolore che si prova quando si chiude una storia d’amore importante mettendo in scena un duetto tra Marracash ed Elodie che si uccidono metaforicamente a vicenda per mettere un punto al loro amore, un amore combattuto e sofferto, ma ormai definitivamente giunto al capolinea. Lo stesso rapper aveva affermato: “Mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video”.

Una storia d’amore molto importante quella tra Marracash ed Elodie, tanto che la stessa cantante aveva dichiarato a La Confessione nel 2022, riferendosi all’ex compagno: “È la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore. Nessun prossimo fidanzato sarà mai all’altezza di Marracash”. Attualmente Elodie risulta fare coppia fissa con Andrea Iannone, con il quale ha recentemente deciso di trasferirsi all’estero.