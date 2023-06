Elodie è andata a vivere all’estero: dove ha deciso di dimorare

Elodie Di Patrizi, cantante sbocciata ad Amici di Maria De Filippi e oggi divenuta una tra le popstar italiane più influenti del panorama musicale del Bel Paese, ha fatto le valigie e si è trasferita oltre i confini nazionali. Ne dà notizia il magazine Oggi che spiega che l’artista ha deciso di lasciare la sua casa milanese sui Navigli, acquistata poco più di un anno fa.

Motivo della scelta? L’amore travolgente vissuto assieme al pilota Andrea Iannone che dimora in Svizzera, più precisamente nella città di Lugano. Ed è proprio nella villa del fidanzato che Elodie è andata ad abitare, iniziando di fatto una convivenza. Quello che sembrava un flirt come tanti si è invece evoluto in una relazione solida e stabile (in diversi frangenti la cantante ha sottolineato di aver trovato nello sportivo tranquillità e serenità sentimentale). Qualcuno mormora addirittura che ci sia profumo di fiori d’arancio nell’aria.

Chi conosce un poco la geografia sa che Lugano è sì fuori dall’Italia ma a due passi dal confine lombardo. Dunque nessun stravolgimento per la popstar, a differenza della scelta effettuata da altri suoi colleghi che hanno deciso di vivere a migliaia di km di distanza dalla terra d’origine. Uno di questi è ad esempio Tiziano Ferro che ha scelto da anni di abitare in pianta stabile a Los Angeles assieme al compagno Victor Allen, sposato il 25 giugno 2019 proprio nella Città degli Angeli.

Elodie tra musica e cinema: un’ascesa debordante

L’ascesa di Elodie negli ultimi anni è stata vertiginosa. L’artista non solo si è imposta nel panorama musicale, ma anche in quello cinematografico. La sua interpretazione in “Ti mangio il cuore”, film di Pippo Mezzapesa che ha ottenuto vari riconoscimenti, è stata una vera e propria rivelazione. Persino Aurelio De Laurentiis, che di cinema qualcosa ne capisce, ha consacrato Elodie, affermando che ha tutte le carte in regola per aspirare ad essere una diva a tutto tondo. Il presidente del Napoli ha inoltre aggiunto che cinematograficamente si dovrebbe pensare a un film cucito su misura per lei. Come si diceva, un’ascesa debordante quella della fascinosa Di Patrizi.