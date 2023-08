Marracash e Elodie, passione alle stelle: retroscena, foto e dettagli

La passione brucia sotto il sole agostano: Elodie Di Patrizi e Iannone, in Sardegna, nell’esclusiva località di Porto Cervo, si godono il mare cristallino ricoprendosi di tenerezze; a qualche centinaio di chilometri di distanza, più precisamente sulle coste della sfiziosa isola di Pantelleria, ecco Marracash con la nuova fiamma Asia Pesenti, nota su Instagram come Assia. Il rapper ha quindi ufficialmente trovato un nuovo lido sentimentale dopo la fine della love story con la Di Patrizi.

Nei giorni scorsi era trapelato che il cantante, al secolo Fabio Bartolo Rizzo (44 anni), e Assia, giovane modella e fashion designer bergamasca (27), si stavano frequentando. Chi Magazine ora scodella le paparazzate della loro vacanza, fatta di baci infuocati, dialoghi fitti e coccole zuccherose. La passione è alle stelle, una nuova coppia è sbocciata. I nostalgici di ‘Marra’ ed Elodie possono quindi mettersi il cuore in pace. All’orizzonte non c’è alcun ritorno di fiamma.

Il fanta gossip su Elodie e Marracash smentito dalla realtà

Qualche fan sfegatato dell’amore che fu non ha mai smesso di sostenere che l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi e il rapper siano ancora innamorati sotto sotto. Fanta gossip, viene da dire. La popstar è da mesi che ha intrecciato una love story con Andrea Iannone. Pochi giorni fa, per la prima volta pubblicamente, ha pure indirizzato un dolcissimo “ti amo” al centauro.

Quella che era partita come una relazione senza troppe aspettative, come confidato dalla stessa Di Patrizi, si è trasformata in una storia importante. E infatti c’è chi sussurra che a breve potrebbe addirittura arrivare la proposta di nozze.

Per quel che riguarda Marracash e Assia, da quanto emerso, pare che la frequentazione sia piuttosto fresca. Senza dubbio è solo negli ultimi giorni che sono trapelate foto di coppia inequivocabili. Quel che è certo è che l’amore tra il rapper ed Elodie è sfiorito, lasciando bei ricordi. Entrambi gli ex hanno in diversi frangenti lasciato capire che l’addio non è stato semplice ma che rimangono stima e affetto reciproci.