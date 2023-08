Marracash, chi è la nuova fidanzata bellissima: scoop di Ferragosto

Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo, ha una nuova fidanzata. Questo almeno è ciò che assicura Dagospia che ha raccontato che il tenebroso rapper classe 1979 ha ora il cuore occupato. Dunque sarebbe ‘riemerso’ sentimentalmente dopo la fine della relazione con Elodie Di Patrizi. E chi è la sua nuova dolce metà? Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha lanciato lo scoop di Ferragosto indicando Assia Pensenti, giovane e bellissima indossatrice, come partner di ‘Marra’. Il musicista e la ragazza starebbero trascorrendo insieme dei giorni spensierati e di relax a Pantelleria.

Chi sperava in un clamoroso ritorno di fiamma con Elodie è bene che si metta il cuore in pace. Non pochi fan dell’ex coppia, ancora oggi, sono convinti che, in fondo in fondo, i due cantanti si amino ancora. Fanta gossip naturalmente, ma è noto che le fandom hanno spesso visioni ultrà romantiche e poco aderenti con la realtà. Realtà che oggi racconta che la Di Patrizi è al settimo cielo con il pilota Andrea Iannone, mentre Rizzo ha ritrovato pace e ristoro sentimentale con Assia.

A proposito di Elodie: pochi giorni fa, sorprendendo un po’ tutti, ha scritto uno zuccheroso “ti amo” al centauro su Instagram, in occasione del suo compleanno; è la prima volta che l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si espone così tanto sui suoi profili in merito alla love story. Il post è stato raggiunto da una raffica di ironie. Motivo?

Alcuni, come poc’anzi accennato, hanno sostenuto che lei sia ancora innamorata di ‘Marra’, altri le hanno ricordato che proprio quando stava assieme a Rizzo disse che era sicura che nessun altro uomo avrebbe potuto essere alla sua altezza. Poi la love story si è conclusa ed è arrivato Iannone. E ovviamente i ‘maligni’ hanno subito ricordato alla Di Patrizi l’uscita relativa al rapper e che nessuno avrebbe potuto darle più di lui.

Lei ha preferito nicchiare e non replicare in alcun modo. Evidentemente ha cambiato idea, trovando nel pilota di Vasto un amore maturo e un uomo all’altezza delle sue aspettative