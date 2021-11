Marracash, colpo di scena: esce il nuovo album, Elodie scrive all’ex

Tra Marracash ed Elodie è rimasto un rapporto sereno. Solo una settimana fa, uscivano fuori le prime foto della cantante in compagnia della sua nuova fiamma, il modello Davide Rossi. Il mondo del gossip li ha visti prima come una coppia e poi protagonisti di un’improvvisa e inaspettata rottura. Ma oggi entrambi confermano di essere rimasti in buonissimi rapporti. Domani uscirà il nuovo album di Marracash ‘NOI, LORO, GLI ALTRI‘ e a sostenerlo c’è ancora Elodie. Ha regalato così un grande colpo di scena ai fan, visto che finora pare non si sapesse dell’uscita del disco. Questa volta, sembra aver sorpreso proprio tutti!

Per presentare il progetto in uscita nelle prossime ore, il rapper ha scelto di condividere una foto che lo vede anche insieme alla cantante, ormai sua ex fidanzata. Già questo è un dettaglio che va a fare da conferma al bellissimo rapporto che continuano a mantenere. Elodie Di Patrizi sceglie di sostenerlo con un lungo messaggio pubblicato su RollingStone. Qui, la cantante esprime tutto il suo appoggio e il suo affetto nei confronti di Marracash, e non solo.

Infatti, l’artista condivide con il pubblico tutta la stima che nutre nei confronti del rapper. Come si legge a unirli ci sono “la profondità l’intelligenza, la consapevolezza che le favole non esistono e che la realtà è molto più bella, ricca e sfaccettata”. Elodie racconta Marracash: “un artista e un essere umano incredibile”. La purezza che ha visto in lui, raramente l’ha trovata in altre persone. E anche con questo album, ha avuto l’opportunità di ascoltare subito quello che lui scriveva e registrava.

Elodie ammette di essere “particolarmente legata” ad alcuni brani, in quanto “contengono parecchio del periodo” che insieme hanno condiviso finora. Le riempie il cuore far parte di quei testi. Confessa che parlano tantissimo e molto spesso. Dalle loro conversazioni, ha imparato che Marracash fatica a godersi il suo successo.

Spera che, attraverso i loro discorsi, sia riuscita a trasmettergli un po’ più di leggerezza, per permettergli di vivere con serenità. “Glielo auguro di cuore Se la merita davvero, più di ogni altra cosa”, dichiara Elodie Di Patrizi in questo lungo messaggio a cuore aperto. Dalle parole della cantante, si percepisce tutto il bene che continua a provare nei confronti di Marracash.

Ora, però, il gossip la vede legata a un’altra persona, Davide Rossi. La foto del bacio ha confermato inevitabilmente le voci di rottura con il rapper.