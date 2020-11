Maradona ricoverato (non per Covid): condizioni preoccupanti, come sta

By

L’ex calciatore argentino si ritrova attualmente ricoverato in una clinica e la notizia ha generato ansia tra i suoi fan

Diego Armando Maradona è stato ricoverato in una clinica di La Plata. Questa è la notizia che sta facendo preoccupare chi ama il calcio e non solo. A dare questo triste annuncio ci hanno pensato vari media argentini, tra cui ESPN Argentina. Secondo quanto riporta SkySport, il Pibe de oro ha accusato dei problemi fisici diversi giorni fa. Proprio le difficoltà motorie e la debolezza hanno portato i medici a consigliare il ricovero all’allenatore, il quale dovrà effettuare alcune verifiche mediche per avere la situazione clinica ancora più chiara.

Scendendo nel dettaglio, Maradona è stato ricoverato proprio nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 novembre 2020, nella clinica Ipensa. In particolare, l’ex calciatore ha accusato questi problemi fisici nel corso dello scorso weekend, la prima volta. La debolezza ha portato l’allenatore a provare una certa difficoltà nei movimenti della braccia e delle gambe. Le sue condizioni si sono poi aggravate! Pare che la causa di questi problemi non sia collegata al Coronavirus. Infatti, era risultato negativo all’ultimo tampone effettuato. I media argentini, al momento, escludono questa ipotesi. Restando in tema calcio, oggi è arrivata la notizia sulla positività di Francesco Totti!

Intanto, l’ex calciatore argentino è pronto a effettuare tutte le analisi necessarie. Al momento, i fan attendono un annuncio ufficiale da parte del suo medico personale, il dottor Leopoldo Luque, che potrebbe presto rassicurare tutti. In effetti la notizia ha un po’ toccato coloro che da sempre sostengono il campione. La sua ultima apparizione pubblica è stata lo scorso venerdì, a La Plata, quando c’è stato il match di Copa de La Liga Profesional, in cui ha trionfata la squadra che lui allena.

I primi sintomi sarebbero arrivati proprio venerdì, prima dell’incontro sportivo, che corrisponde al giorno del suo compleanno. Il Pibe de oro ha compiuto 60 anni e tutti gli hanno reso omaggio. Abituato ai festeggiamenti in grande stile, quest’anno Maradona ha dovuto rinunciare ai numerosi invitati, a causa della pandemia legata al Coronavirus. Ora non resta che attendere per scoprire le condizioni di salute dell’ex calciatore! Sicuramente nelle prossime ore, arriveranno altre news.