Tiziano Ferro bacia Fiorello a Sanremo 2020: il messaggio del marito Victor Allen

Il bacio tra Tiziano Ferro e Fiorello al Festival di Sanremo 2020 è stato uno dei momenti più seguiti e chiacchierati della penultima puntata della kermesse musicale. Con questo gesto il cantante di Latina e lo showman hanno posto fine alle polemiche della giornata nate dopo un hastag scherzoso dell’artista nei confronti del siciliano. In realtà, come confessato da Ferro in diretta, il bacio doveva essere giusto un accenno e la spinta passionale di Fiore ha fatto sobbalzare il 40enne, preoccupato per il pensiero del marito Victor Allen sposato la scorsa estate. “Ora divorzio”, ha urlato Tiziano sul palco dell’Ariston e in effetti un messaggio da parte dell’americano non è tardato ad arrivare subito dopo il duetto sulle note di Finalmente tu.

Cosa ha scritto il marito di Tiziano Ferro dopo il bacio con Fiorello a Sanremo

Tramite WhatsApp Victor Allen ha mandato uno screenshot del bacio tra Tiziano Ferro e Fiorello all’artista pontino. “Quello è il mio uomo! Giù le mani!”, ha scritto l’americano 54enne con tanto di emoticon divertenti. Tiziano ha postato il messaggio nelle sue storie di Instagram e ribadito: “Meno male che ci ride su! Crisi coniugale scampata!”. Dunque nessun divorzio imminente per Tiziano, che si è sposato solo qualche mese fa. Ferro è a Sanremo senza Victor, che ha scelto di non seguirlo. Allen sta però facendo il tifo a distanza: ha sempre supportato il marito e continuerà a farlo in futuro.

Perché il marito di Tiziano Ferro non è al Festival di Sanremo con lui

Per impegni di lavoro Victor Allen non è riuscito a seguire Tiziano Ferro al Festival di Sanremo 2020. L’uomo – che ha 54 anni e lavora in un’agenzia di marketing – è rimasto a Los Angeles, dove la coppia vive.