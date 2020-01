Marito di Fernanda Lessa tuona su GF Vip e Antonella Elia. Lungo sfogo

Marito di Fernanda Lessa, furia su GF Vip e sulla Elia. Il lungo sfogo: “Una cosa schifosa… Antonella intoccabile”

Il marito di Fernanda Lessa, Luca (imprenditore, il matrimonio dura dal 2017), si sfoga: nel mirino il Grande Fratello Vip e Antonella Elia. Che tra sua moglie e la showgirl non corra buon sangue è piuttosto noto. La Elia, con la sua consueta dose di spontaneità ‘netta’, lo ha fatto capire in modo molto chiaro alla modella brasiliana. Il patatrac vero e proprio è accaduto dopo le nomination di mercoledì sera. Antonella ha fatto sapere di non sopportare i modi e il carattere di Fernanda. Poi, nelle ore successive, ha rincarato la dose, parlando con Licia Nunez. Parole che hanno infastidito non poco Luca che è balzato su Instagram, pubblicando delle Stories assai ‘decise’ sulla questione.

Luca sulla Elia: “Scena di bullismo puro”

“Ieri sera sono successe cose molto spiacevoli dette dalla Elia nei tuoi confronti che… minacce, di volerti picchiare addirittura. Ti giuro, mi piacerebbe vederla come scena, almeno la abbassi di altri 20 cm”. Esordisce così Luca su Instagram, in un immaginario dialogo con la moglie. Poi aggiunge: “E soprattutto una scena ancora peggiore è stata in diretta, ma ovviamente non l’hanno pubblicata sui vari social del GF. Una scena di bullismo puro in cui lei dichiarava alla Nunez e alla Volpe, che tra l’altro cercavano di difenderti – non male come cosa -, che devi rimanere da sola, che vai lasciata sola, che vai esclusa dal gruppo”. L’uomo parla di “bullismo puro, una cosa schifosa, ma schifosa. Perché il bullismo va combattuto davvero, quello va combattuto. Una cosa del genere è inammissibile.” Ma non è finita qui.

Luca in difesa di Fernanda

“Ti amo piccola, so che sarai forte e stasera che ti difenderai dalle accuse che ti faranno di omofobia che insomma sono… penso da lasciare basiti”, sostiene Luca che infine chiosa: “Tu sei l’opposto lo so, benissimo e tutti lo sanno… Ti amo e stop a sto ca…zo di bullismo davvero. Quelle scene andrebbero evitate. Ovviamente nei montaggi non le mettono perché la Elia è intoccabile.” La stoccata al GF, tutt’altro che velata, è servita!