Fernanda Lessa, le parole su Licia: caos, Panicucci e fidanzata furiose

Fernanda Lessa nei guai al GF Vip: le parole su Licia Nunez scatenano il caos

Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip sembra essere finita nei guai. Le sue parole su Licia Nunez hanno decisamente scatenato il caos. Sui social sono in tanti a scatenarsi contro di lei, ma anche Federica Panicucci a Mattino 5 e la fidanzata di Licia su Twitter. Una bufera intorno alla modella, che subito dopo la puntata di ieri si è lasciata andare a un’affermazione che ha generato non poche polemiche. Scendendo nel dettaglio, Fernanda avrebbe etichettato la Nunez utilizzando il suo orientamento. Ciò è accaduto dopo la puntata di ieri, quando Michele Cucuzza le ha chiesto chi l’ha nominata durante le nomination, che per le donne sono avvenute apertamente. La prima a fare il nome della Lessa è stata Antonella Elia, la quale non ha nascosto l’antipatia che prova nei suoi confronti. Subito dopo, anche Licia ha scelto di nominare Fernanda. Cucuzza, curioso di sapere cos’è accaduto durante le nomination aperte tra le donne, ha chiesto alla modella chi ha scelto di nominarla. Dopo aver fatto il nome di Antonella, la Lessa ha utilizzato un appellativo per indicare Licia.

GF Vip, Fernanda Lessa contro Licia Nunez: Federica Panicucci a Mattino 5 non ci sta

“La lesbica.. la lesbica”, ha risposto Fernanda alla domanda di Cucuzza, riferendosi a Licia Nunez. Un’affermazione la sua che ha generato il caos sui social. Impossibile non notare i commenti negativi nei confronti della Lessa, in particolare da parte delle fanpage dedicate all’attrice de Le tre rose di Eva. Anche Federica Panicucci ha scelto di trattare la questione a Mattino 5. “È che è stata appellata con il suo orientamento anziché con il nome, come se questo facesse differenza nella vita. Avrebbe potuto chiamarla per nome e cognome. È un peccato che l’abbia fatto”, dichiara la conduttrice. Ma non solo, la fidanzata di Licia, Barbara, dà vita a un piccolo sfogo su Twitter.

Grande Fratello Vip, la fidanzata di Licia Nunez furiosa con Fernanda Lessa

Le fanpage di Licia fanno notare a Barbara l’affermazione di Fernanda. Ovviamente la fidanzata della Nunez non ha preso per nulla bene la situazione e, di fronte a uno sfogo dei fan, ha commentato: “Esatto. Licia è una gran signora, non lo farebbe mai. Ma tre paroline, giusto tre gliele direbbe”. Sui social, intanto, il pubblico continua a mostrarsi indignato per quanto sta accadendo al Grande Fratello Vip. Solo in questi giorni abbiamo assistito alla squalifica di Salvo Veneziano, per alcune sue gravi dichiarazioni.