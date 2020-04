Marito di Fernanda Lessa: “Ha avuto una forte bronchite al GF Vip”

By

Marito di Fernanda Lessa chiarisce cosa è veramente accaduto alla moglie al GF Vip: “Ha avuto una forte bronchite”

Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, è intervenuto a ‘Non succederà più’, programma radiofonico dell’emittente Radio Radio (condotto da Giada Di Miceli). L’imprenditore ha chiarito una faccenda che ha fatto discutere nella Casa. Qualcuno ha insinuato che Fernanda avrebbe potuto avere il Covid-19 durante l’avventura nello show. Luca ha smentito categoricamente tale ricostruzione, bollandola come fake news e facendo luce sulle dinamiche che si sono realmente verificate nella Casa più spiata d’Italia.

“Fernanda ha avuto una bronchite, non una polmonite”

“Una fake news quella sul coronavirus di mia moglie, lei si è spiegata male. Ha avuto una forte bronchite, ma non ha assolutamente avuto la polmonite”, ha chiarito Luca, aggiungendo che gli antibiotici presi nel reality siano dovuti a quello. Inoltre ha fatto notare che il suo stato di salute precario risaliva alle prime settimane di permanenza nello show e quindi ben prima che si diffondesse l’epidemia e la paura a livello nazionale. Spazio poi alle polemiche social di cui è stato protagonista con Ursula Bennardo, la compagna di Sossio Aruta. L’ex dama di Uomini e Donne di recente ha pubblicato una chat rovente scambiata con Zocchi in privato: “Io avevo scritto al profilo di Sossio, volevo parlare con il suo media manager. Poi ho scoperto che era lei, dopo aver mandato i messaggi. Comunque gli screenshot risalgono a molti giorni fa. Io mi inalbero facilmente”.

“Antonella era da squalificare. Mettere le mani addosso alle persone e certi insulti non sono consoni alla trasmissione”

“Antonella Elia era da squalificare. Mettere le mani addosso alle persone e certi insulti non sono consoni alla trasmissione. Comunque non è che non ci dormo la notte”, ha chiosato Luca. “Lei fomenta palesemente odio e violenza”, ha cocnluso.