Marito di Federica Pellegrini fuori di sé, sfogo scioccante contro dei genitori: “Pezzi di m”

Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, si è reso protagonista di uno sfogo a tratti scioccante su Instagram, puntando il dito contro dei non meglio precisati genitori. A colpire sono state le pesanti parole usate dal 43enne originario di Pesaro che, in una storia Ig, ha definito “pezzi di me***” i padri e le madri che mandano i loro figli all’asilo con la febbre. Toni durissimi, forse sopra le righe, comunque condivisi con la moglie, la quale, a stretto giro dalla pubblicazione del messaggio del compagno, ha fatto sapere di essere stata costretta a cancellare tutti gli impegni presi per la settimana in corso.

Lo sfogo pesante di Matteo Giunta

La ‘Divina‘ ha reso noto l’annullamento degli eventi in questione tramite i suoi profili social da cui ha scritto un messaggio di scuse rivolto alle persone che stavano lavorando con lei a dei progetti; progetti che per cause di forza maggiore sono stati cancellati. “Mi scuso con tutte le persone che stavano lavorando da tempo a impegni che questa settimana ho dovuto cancellare”, ha spiegato l’ex nuotatrice che ha aggiunto una postilla al post Instagram: “E sottoscrivo le parole di mio marito”. Queste le parole usate da Giunta: “Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di me***”.

Sembra chiaro che l’annullamento degli impegni sia legato alla vicenda a cui ha fatto riferimento Giunta. Potrebbe essere accaduto che la loro figlia Matilde di 2 anni abbia preso un’influenza presumibilmente contratta all’asilo nido frequentato e che la malattia abbia poi colpito Pellegrini e forse anche il marito.

Federica Pellegrini incinta della seconda figlia, già scelto il nome

Pochi giorni fa, l’ex atleta è stata ospite a Verissimo dove ha parlato della sua seconda gravidanza. La ‘Divina’ aspetta un’altra bambina. Conversando con Silvia Toffanin, ha spiegato che il nome è già stato scelto. La decisione l’ha presa la piccola Matilde. L’ex nuotatrice non lo ha rivelato, anche se ha seminato degli indizi, raccontando che si tratta di un nome che significa calma e che è lo stesso di quello di una protagonista di libri. Pare dunque che la neonata sarà chiamata Irene, che deriva dal termine greco “eirene”, che significa proprio “pace”. Irene è inoltre il nome di un personaggio di opere per l’infanzia. Pellegrini, salvo imprevisti, dovrebbe partorire nei primi giorni di aprile.