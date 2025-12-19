Federica Pellegrini annuncia la seconda gravidanza “capitata” e svela il sesso del bebè

Indiscrezioni confermate, Federica Pellegrini è incinta. Pochi giorni fa, il giornalista Gabriele Parpiglia aveva assicurato che la ‘Divina’ era in dolce attesa. Nel corso della mattinata di venerdì 19 dicembre 2025, la diretta interessata, attraverso un dolce post pubblicato su Instagram, ha reso noto di aspettare la sua seconda figlia. Esatto, figlia, al femminile. La piccola Matilde, primogenita dell’ex nuotatrice veneta e di suo marito Matteo Giunta, avrà quindi una sorellina.

Federica Pellegrini annuncia la sua seconda gravidanza

““Piovono Polpette” Inaspettata, come le sorprese più belle. Ti aspettiamo piccolina”, ha scritto la 37enne veronese a corredo di una foto del suo pancione, svelando che appenderà sul portone di casa, tra pochi mesi, un bel fiocco rosa. Da evidenziare nell’annuncio un dettaglio alquanto curioso. La ‘Divina’ ha digitato la parola “inaspettata“, il che spinge a pensare che questa sua seconda gravidanza sia capitata e non sia stata fortemente cercata.

Attenzione, non si sta dicendo che l’ex nuotatrice non sia gioiosa di diventare mamma bis. Semplicemente, come non di rado succede, il suo secondo frutto d’amore può darsi che non fosse nei piani. Quando avviene qualcosa che scombussola ciò che si era programmato, si è di fronte a un imprevisto fastidioso oppure a una bella sorpresa. Per l’ex campionessa olimpica, la seconda opzione è quella più azzeccata.

L’annuncio gioioso dopo il grande spavento

Riprendendo quanto rivelato di recente da Parpiglia, la gravidanza dell’ex atleta è già in fase piuttosto avanzata. Dovrebbe essere al quinto mese. Dunque la creatura che porta in grembo dovrebbe venire alla luce a primavera inoltrata. Matilde, nata nel gennaio 2024, a breve avrà una nuova compagna di giochi. Per il momento, Pellegrini e il marito non hanno detto alcunché sul nome da dare alla bimba in arrivo. Nessuna fretta. Ci sono ancora molte settimane di tempo.

In alcune recenti dichiarazioni, l’ex nuotatrice aveva raccontato che le sarebbe piaciuto ‘mettere in cantiere’ un secondo bebè. Dall’altro lato aveva puntualizzato che ci avrebbe pensato più avanti. E invece eccola con il pancione. Un annuncio festante che arriva a distanza di pochi giorni da una vicenda che ha spaventato non poco la ‘Divina’. La scorsa settimana ha dovuto portare d’urgenza in ospedale Matilde che è stata colpita da convulsioni. La piccola è stata curata e fortunatamente si è rimessa in forze. Pellegrini aveva spiegato che avrebbe poi fatto una serie di esami clinici per capire l’origine del problema di salute.