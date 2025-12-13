Federica Pellegrini “è incinta”: lo scoop e il dettaglio clamoroso sulla gravidanza

Federica Pellegrini aspetta il secondo figlio o la seconda figlia. Lo scoop è firmato dal giornalista Gabriele Parpiglia che nella sua newsletter ha assicurato che la ‘Divina’ è di nuovo incinta, dopo aver accolto, insieme al marito Matteo Giunta, la piccola Matilde nel gennaio 2024. Lo scrittore ha aggiunto un dettaglio piuttosto clamoroso in merito alla notizia, vale a dire che la gravidanza sarebbe in stato avanzato. Per la precisione, la dolce attesa sarebbe al quinto mese. Per il momento i diretti interessati, vale a dire gli eventuali futuri genitori bis, non hanno rilasciato commenti sull’indiscrezione, preferendo non confermare, ma nemmeno smentire.

Federica Pellegrini, lo scoop sulla seconda gravidanza

D’altra parte, l’ex campionessa olimpica aveva spiegato in tempi non sospetti di non escludere la possibilità di diventare mamma bis. Aveva però sottolineato che ci sarebbe stato tempo per un secondo bebè, lasciando intendere che, se fosse arrivato, sarebbe stato più avanti. Forse un modo per depistare il gossip, forse no. Chissà… Fatto sta che, adesso, pare che Matilde, che compirà due anni il prossimo 3 gennaio, tra pochi mesi potrà abbracciare e iniziare a giocare con una sorellina o un fratellino.

Il grande spavento provato per Matilde e il rientro in Italia di Matteo Giunta

A proposito della piccola Matilde, nei giorni scorsi la bimba è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Lo ha riferito mamma Federica attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui ha messo al corrente i suoi followers che la figlia aveva dovuto affrontare febbre alta e convulsioni.

Pellegrini aveva aggiunto che non era la prima volta che si verificava una situazione simile. Ci sono stati già due precedenti. L’ex nuotatrice, fortemente e comprensibilmente scossa dalla vicenda, ha poi fatto sapere che la piccina sarebbe stata sottoposta a una serie di test clinici per fare chiarezza sull’origine delle convulsioni.

Quando si è verificato l’episodio, ha riferito sempre la ‘Divina’, papà Matteo Giunta si trovava in Polonia. L’allenatore ha preso il primo aereo disponibile e si è precipitato in ospedale per stare vicino alla moglie e alla figlia piccola.