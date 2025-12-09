Federica Pellegrini, la figlia sta male: ricovero d’urgenza, Giunta rientra dalla Polonia

Federica Pellegrini, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha raccontato di aver vissuto un momento spaventoso. Sua figlia Matilde, che a gennaio compirà due anni, si è sentita male mentre stava dormendo. La piccola ha accusato delle convulsioni. Immediatamente è scattata la corsa in ospedale. L’ex nuotatrice ha rivelato che non è la prima volta che la sua bimba si ritrova ad affrontare episodi simili. Era già successo in altre due occasioni. Il marito della ‘Divina’ e padre di Matilde, Matteo Giunta, quando quest’ultima non si è sentita bene, si trovava in Polonia. Subito ha preso un aereo e si è precipitato dalla sua famiglia.

Federica Pellegrini, la figlia colpita da convulsioni: corsa in ospedale

“Caro diario… Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo…”, ha esordito così Pellegrini, a corredo di una foto in cui la si vede sdraiata sul letto ospedaliero con la piccola Matilde tra le braccia. L’ex nuotatrice ha poi riferito che “è la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi”.

Matilde, ha sempre reso noto l’ex campionessa olimpionica, è stata colpita da “convulsioni febbrili”, le quali le hanno provocato un improvviso innalzamento della temperatura. A rendere la situazione ancor più difficile, il fatto che le convulsioni, in questo caso, si sono manifestate mentre la piccola stava dormendo. “Quindi non abbiamo messo la tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava”, ha proseguito nel racconto mamma Federica.

L’aiuto della nonna e il ritorno dalla Polonia di Matteo Giunta

“L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura”, ha continuato a spiegare Pellegrini che ha potuto contare sull’aiuto di sua mamma, la quale ha cantato alla nipotina “tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale per tenerla sveglia”.

“Ed eccoci qui, da ieri… è arrivato il Pappo diretto dalla Polonia di corsa e siamo qui per lei, aspettando di tornare a casa. E appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso ovviamente e speriamo non capiti più cuore mio”, ha concluso la ‘Divina’.

I messaggi di sostegno e vicinanza dei fan e dei conoscenti

Tantissimi fan e conoscenti hanno inviato a Giunta e Pellegrini messaggi di sostegno e vicinanza. Tra questi Alessia Ventura, Enzo Miccio, Andrea Dal Corso, Ana Laura Ribas, Chiara Francini, Lodovica Comello, Filippa Lagerback, Gianluca Gazzoli e molti altri ancora.

Matilde sarà ora sottoposta a una serie di test ed esami per comprendere l’origine delle convulsioni. Mai prima d’ora l’ex nuotatrice e il marito avevano raccontato pubblicamente che la bimba aveva dovuto superare altre crisi in passato. La coppia aveva invece narrato quanto fosse stato difficoltoso il parto della piccola.