Il marito di Adriana Volpe riabbraccia la figlia: le parole della coppia

Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, riabbraccia la figlia Gisele: le parole della coppia

Dopo settimane di lontananza, Roberto Parli ha riabbracciato la figlia Gisele, nata dalla relazione dell’imprenditore di origini svizzere con la conduttrice Adriana Volpe. Papà e figlia sono rimasti separati per parecchi giorni a causa delle norme anti contagio. Dal 3 giugno, però, sono state allentate le procedure per gli spostamenti da regione a regione e da stato a stato. Così nelle scorse ore, Parli, che attualmente è a Lugano, ha potuto vedere il suo frutto d’amore che ha trascorso il periodo di quarantena con mamma Adriana a Roma. L’uomo ha immortalato l’attimo in cui ha di nuovo potuto essere vicino a Gisele con un video su Instagram. Nel filmato non appare la Volpe che tuttavia si è fatta viva nei commenti al post.

Felicità e gioia: papà Roberto rivede Gisele

“Cucciola bella”, ha scritto la presentatrice trentina sotto al video pubblicato dal marito che ha risposto con un “Mi è mancata un mondo”. Ricordiamo che la Volpe e l’imprenditore, finita l’avventura di Adriana al Grande Fratello Vip 4 – ha dovuto abbandonare lo show a causa del decesso del suocero, venuto a mancare per via del coronavirus -, sono stati al centro della cronaca rosa. Magazine e siti di attualità hanno parlato ripetutamente di una crisi matrimoniale in atto. I diretti interessati si sono sempre affrettati a smentire tale dinamica, spiegando che la loro lontananza è stata dettata dall’impossibilità di spostarsi dalla Svizzera all’Italia o viceversa – Adriana dopo i funerali del papà di Roberto era tornata nella Capitale con Gisele mentre Parli era rimasto a Lugano per sbrigare diversi impegni.

Adriana pronta per la nuova avventura televisiva su Tv8

Adriana è pronta a farsi notare in una nuova avventura televisiva. A fine giugno sarà alla guida, assieme ad Alessio Viola, di un programma mattutino in onda quotidianamente su Tv8, canale Sky in chiaro. La conduttrice ex Fatti Vostri si è detta entusiasta del progetto. Inoltre, visto che la trasmissione andrà in onda da Milano, riuscirà a essere più vicina a Roberto Parli che, come sopra detto, cura diversi affari in Svizzera.