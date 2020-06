Adriana Volpe su Tv8 al posto della Parodi: cosa è accaduto, parla Cristina

Adriana Volpe sbarca su Tv8 al posto di Cristina Parodi: cosa è accaduto, parla la giornalista

Da qualche settimana è arrivata l’ufficialità che Adriana Volpe condurrà su Tv8 (Sky) un programma quotidiano e mattutino in tandem con Alessio Viola. Prima che fosse opzionata la trentina, che ieri ha spento 47 candeline, i rumors avevano dato per certo lo sbarco nella trasmissione di Cristina Parodi (che tra l’altro aveva confermato le indiscrezioni). Poi? Cosa è successo? A spiegarlo è stata la diretta interessata che ha rilasciato un’intervista a BubinoBlog dove ha anche parlato dell’emergenza sanitaria vissuta a Bergamo, città duramente colpita dal coronavirus e in cui vive al fianco del Sindaco Giorgio Gori.

Tv 8, c’è Adriana Volpe ma non Cristina: “Ecco perché ho detto no”

“Confermo che un mesetto circa fa, anche di più, mi è stato proposta la conduzione del nuovo programma di Tv8 che effettivamente rappresenta uno dei pochi progetti importanti che nascono adesso”, spiega Cristina. “L’ho valutato con attenzione perché è sicuramente un programma su cui la rete punta molto. Alla fine però ho detto di no, principalmente perché in realtà quel tipo di esperienza televisiva quotidiana di intrattenimento di cronaca – per altro è un programma che dovrebbe essere molto lungo, tipo 4 ore al giorno – è una cosa estremamente faticosa.” La Parodi aggiunge che simili programmi l’hanno già tenuta impegnata in passato (il primo Verissimo e la Vita in Diretta) e che in questo momento ha scelto di occuparsi di altre cose.

Cristina Parodi e il dramma di Bergamo: “Un’emergenza che ci ha devastato”

La Parodi ha descritto la drammatica situazione di Bergamo durante la quarantena: “Noi di Bergamo abbiamo vissuto questi mesi con un dolore grandissimo. Chi non è di Bergamo, e non vive qui o nella provincia, forse non può neanche capire cosa abbiamo passato chiusi in casa sentendo, respirando questo dolore profondo. Un’emergenza che ci ha devastato. Bergamo è la città al mondo che ha avuto più vittime del coronavirus e quindi un’esperienza che non dimenticheremo mai, ci ha sicuramente segnato.”