Marito Adriana Volpe: matrimonio al capolinea? Roberto risponde e spiazza

Pochi giorni fa Adriana Volpe, confidandosi al magazine Chi, ha cercato di mettere a tacere le voci che continuano a parlare di una crisi matrimoniale in corso. La conduttrice ha spiegato che la distanza che la separa dal marito Roberto Parli è imputabile soltanto alla difficoltà di spostarsi in questo particolare momento storico, affermando che la sua vita sentimentale non è in bilico. D’altro canto alcuni fan continuano a mormorare, sostenendo che qualcosa non torni. Così, dopo l’intervista della Volpe, si sono precipitati sotto al profilo Instagram di Roberto per chiedere direttamente a lui che cosa sta accadendo. Più che domandare qualcuno ha fatto il ‘funerale’ al matrimonio. E su tali commenti è intervenuto l’imprenditore svizzero.

Roberto Parli, marito di Adriana Volpe: “La bocca può nascondere la verità, ma gli occhi mai”

“La bocca può nascondere la verità, ma gli occhi mai”. Così un enigmatico Roberto su Instagram, facendosi un selfie assai interpretabile. Immediatamente si sono scatenati i followers. Una delle curiosità più gettonate, sapere se con la Volpe veramente non ci sono frizioni o crisi in atto. Un utente si è spinto oltre, scrivendo: “Solo chi non sa leggere tra le righe non capisce quanta tristezza ci sia in te per la fine del tuo matrimonio e mi dispiace. Forza!”. Un altro fan ha replicato: “Come si permette di fare questo tipo di affermazioni? Penso che il post non si riferisca al suo matrimonio”. A questo punto è intervenuto Parli: “Effettivamente non si riferisce al matrimonio”. Il botta e risposta, però, non ha fugato del tutto i dubbi e ha spiazzato più di un fan…

Roberto e Adriana: dove sta la verità?

La replica di Parli si presenta come una smentita a metà. L’imprenditore non ha detto chiaramente che il suo matrimonio prosegue sereno, ma si è limitato a dire che il suo ultimo post non è riconducibile alla sua situazione sentimentale. Che cosa davvero sta succedendo nel rapporto? Fila tutto liscio come afferma Adriana? Oppure qualcosa ha incrinato l’equilibrio della relazione?