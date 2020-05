Denver: “Adriana Volpe donna ideale. Suo marito? Sono un uomo schietto”

Ultime news e gossip su Adriana Volpe e Andrea Denver: le parole del modello

Andrea Denver è tornato a parlare del suo rapporto con Adriana Volpe. Al Grande Fratello Vip 4 i due hanno instaurato un legame molto forte e più di qualcuno ha parlato di una sbandata del modello nei confronti della conduttrice. Che, non solo è più grande di ben 13 anni, ma è pure felicemente sposata e mamma di una bambina ancora molto piccola. Questa liaison tra Adriana e Denver ha fatto parecchio discutere e nell’ultima intervista concessa al settimanale Nuovo Andrea ha anche assicurato che la Volpe è il suo tipo di donna ideale. Ma il ragazzo è molto rispettoso e per questo ci ha tenuto a tranquillizzare Roberto Parli, marito dell’ex volto Rai.

Andre Denver rassicura il marito di Adriana Volpe dopo il Grande Fratello Vip

“Adriana è la mia donna ideale. Non sono mai stato attratto da donne più grandi di me ma lei è un’eccezione. Al di là dell’aspetto fisico, lei mi ha dato tanto dal punto di vista dell’amicizia e si è creato un bellissimo rapporto d’intesa, che da molti è stato frainteso. Tra noi non c’è nulla di più: io sono fidanzato e lei è sposata, per cui non ho mai pensato di spingermi oltre”, ha spiegato Andrea Denver. L’ex gieffino ha poi voluto rassicurare il marito della Volpe: “Può dormire sonni tranquilli. Mi è dispiaciuto tantissimo che si sia ingelosito, ma credo che ci sia stato un fraintendimento. Io sono un uomo schietto: se vedo una bella donna non mi tiro indietro e faccio i complimenti. Non ci vedo nulla di male”.

La situazione tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli

Nelle ultime settimane si è parlato con una certa insistenza di crisi tra Adriana Volpe e il marito. La coppia è però ancora unita seppur a distanza: lei a Roma, lui in Svizzera. Nei prossimi mesi la presentatrice si trasferirà a Milano per lavoro e le distanze con Roberto Parli verranno così accorciate. Andrea Denver è invece felicemente fidanzato con la modella americana Anna Wolf ma a causa del Coronavirus i due non riescono a vedersi da tempo.