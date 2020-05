Adriana Volpe va a vivere a Milano: com’è la situazione col marito

Adriana Volpe e il marito Roberto Parli stanno ancora insieme: ultime news sulla coppia

Nuova vita per Adriana Volpe dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. Archiviato il passato professionale in Rai, la conduttrice è pronta a ripartire con Tv 8. A fine giugno inizierà un nuovo programma del daytime, dove la presentatrice si occuperà di diversi argomenti. Come assicurato dalla stessa Adriana, sarà un contenitore innovativo, vicino alla gente, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Dato che Tv 8 fa parte del gruppo Sky Adriana è stata “costretta” a lasciare Roma, dove viveva da anni, per trasferirsi a Milano. Una scelta compiuta con poca difficoltà visto che lo spostamento in Lombardia permetterà alla Volpe di essere più vicina al marito Roberto Parli, che abita in Svizzera. I due hanno sempre vissuto un matrimonio a distanza ma ora il nuovo impegno professionale di Adriana renderà tutto più facile . Crisi dunque rientrata?

Adriana Volpe commenta gli ultimi gossip sulla sua vita privata

“Io e Roberto in questo momento non siamo solo in due città diverse, ma in due nazioni diverse, perché lui è in Svizzera e io in Italia. Dopo la morte di suo padre ha dovuto affrontare delle priorità, ci sono passi da compiere che richiedono la sua presenza e richiedono tempo. Non è facile per nessuno attraversare la dogana in questo momento, ma devo dire che riusciamo a gestire la nostra quotidianità sentendoci, facendo video chiamate, restando aggrappati a un calore e a un’immagine che ci danno conforto. Di buono c’è che a giugno io e mia figlia ci trasferiamo a Milano e quindi saremo più vicini a Roberto, perché prima lui viveva in Svizzera e noi a Roma e la distanza era maggiore“, ha spiegato Adriana Volpe al settimanale Chi. Quindi la storia d’amore con Roberto continua a gonfie vele e i problemi di gelosia dell’ultimo periodo sono già stati dimenticati.

Il marito di Adriana Volpe geloso dopo il Grande Fratello Vip

“Mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana al Grande Fratello Vip. Mi ha detto: ‘Ho avuto una botta di gelosia terribile’. Nella vita, ho sempre protetto mia figlia e mio marito dal gossip. Roberto non ama apparire, è una persona riservata. Ho cercato di proteggerlo”, ha confidato Adriana Volpe. Nei giorni scorsi la 46enne – che non ha firmato un contratto in esclusiva con Tv 8 – ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini: la Volpe è pronta ad indossare i panni dell’opinionista nella quinta edizione del GF Vip.