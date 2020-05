Adriana Volpe opinionista al Gf Vip a settembre: la proposta

L’ex gieffina potrebbe fare ritorno nella prossima edizione del reality nel ruolo di opinionista? “Compatibile con il mio programma”

Nonostante Adriana Volpe sia pronta per approdare a Tv8 con OgniMattina, il nuovo programma che andrà in onda tutte le mattine affiancata dal giornalista Alessio Viola, la conduttrice sembra voler lasciare aperta una porta per un’eventuale chiamata da Mediaset. In molti avevano infatti ipotizzato un ritorno della Volpe in pompa magna dopo l’avventura del Grande Fratello. La donna sembra pronta per affrontare tante nuove sfide televisive ed è per questo che ha ammesso, attraverso un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, che sarebbe disponibile a tornare in Mediaset come opinionista del Gf Vip. Tale impegno non andrebbe ad intaccare il suo impegno con OgniMattina. Scopriamo insieme i dettagli.

“Se Alfonso mi chiamasse non ci penserei un minuto”

Eletta come vincitrice morale dell’ultima edizione del reality di Canale 5, Adriana ha confessato che non le dispiacerebbe tornare all’interno della trasmissione condotta da Alfonso Signorini, magari come opinionista. “Ho lasciato il cuore nella casa del Grande Fratello, ho trovato una famiglia in Mediaset ed Alfonso si è dimostrato un vero amico in questi mesi. Se Alfonso mi chiamasse, non ci penserei neanche un minuto, anche perché sarebbe pienamente compatibile con il mio programma”, ha dichiarato la conduttrice. Nel frattempo, Signorini ha già confermato il ritorno del reality, che arriverà tra pochi mesi. Il primo opinionista ufficiale è Pupo, già reduce dal medesimo ruolo nella stagione appena conclusa; confermato anche il doppio appuntamento settimanale. Per quanto riguarda il nome che affiancherà il cantante si è parlato di Giulia De Lellis: dopo le recenti affermazioni della Volpe, Alfonso potrebbe accogliere il suo appello? Certo è che entrambe sono due pezzi da novanta e porterebbero sicuramente una buona fetta di ascolti. Staremo a vedere.

Adriana approda a Tv8

Nel frattempo, la Volpe si sta preparando per la sua nuova avventura con OgniMattina. “Saremo in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì per aprire finestre sul mondo dell’informazione, dell’intrattenimento e parleremo di storie di vita. Avremo un bellissimo studio, il più grande di Sky e sono parte di una squadra che mi piace definire una vera e propria carrozzata di numeri uno. Lavoreremo in sinergia con Sky Tg24 e con Alessio Viola, un vero fuoriclasse, vi faremo compagnia per un anno”.