Grande Fratello Vip 5, parla Signorini: data, puntate, cast e opinionisti. “Ci sono concorrenti già confermati…”

Nei giorni scorsi la conferma che il Grande Fratello Vip 5 sarà nuovamente condotto da Alfonso Signorini; ora emergono altri succulenti dettagli sul reality show di Canale 5. A svelarli è stato lo stesso direttore di Chi, che, in una diretta social con l’amica e collega Simona Ventura, ha dato delle importanti anticipazioni sul programma che si sta organizzando. Pupo sarà confermato come opinionista. Discorso diverso per Wanda Nara, che pare non rientrare più nei piani della trasmissione. Al suo posto potrebbe arrivare Giulia De Lellis. Per quel che riguarda la data di partenza, sembra ormai certo l’inizio a fine estate/inizio autunno 2020. Inoltre, si tornerà con la formula delle due puntate a settimana.

Signorini e il GF Vip 5: dettagli e news

Il GF Vip 5 tornerà tra pochi mesi. “Pupo è confermatissimo!”, ha dichiarato Signorini a Simona Ventura, durante una chiacchierata social recente. “In questi giorni stiamo facendo delle call su Zoom con tutto il team”, ha inoltre svelato il giornalista, “Il GF inizierà a settembre, sarà un autunno impegnatissimo. Ci saranno di nuovo le doppie puntate, come in Spagna. All’inizio mi sono spaventato, poi abbiamo capito che il pubblico si affezionava a seguire cosa succedeva nella casa.” Signorini ha poi reso noto che una parte del cast già c’è: “Ci sono già alcuni concorrenti confermati”.

Giulia De Lellis al posto di Wanda Nara al GF Vip? Lo spiffero

Nelle scorse ore è giunta anche l’indiscrezione riguardante Giulia De Lellis. 361 Magazine, testata online molto vicina al direttore di Chi, ha lanciato lo spiffero secondo cui l’influencer dei record, tornata da poco nelle braccia di Andrea Damante, potrebbe essere l’opinionista della quinta edizione del reality. Ricordiamo che Signorini aveva già pensato a lei per il GF Vip 4. Alla fine, però, la scelta ricadde su Wanda Nara.