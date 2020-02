Adriana Volpe e Denver, il marito dice basta: “Rispetta il nostro rapporto”

Il marito di Adriana Volpe infastidito dal rapporto tra la conduttrice e Andrea Denver

Si complica la situazione di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip. Il marito Roberto Parli non ha gradito le effusioni che la conduttrice Rai si è scambiata con il modello Andrea Denver. Complice un gioco proposto dalla produzione, Adriana e il 28enne si sono trovati più vicini del solito e tra loro è nato un certo feeling. Feeling che sta facendo soffrire Roberto, che si è sfogato in un’intervista concessa al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 26 febbraio. Tramite la rivista di Alfonso Signorini l’imprenditore ha chiesto alla moglie di prestare maggiore attenzione e di ricordare che fuori ha una famiglia da difendere e proteggere. Anche perché il chiacchiericcio sorto attorno al rapporto tra la Volpe e Denver sta ferendo sia il marito sia la figlia Gisele.

Le dichiarazioni del marito di Adriana Volpe sul settimanale Chi

“Il gossip mi dà fastidio. Lei sa come funziona ed era stata la prima a dirmi che avrebbe evitato comportamenti ambigui e a raccomandarsi con me. Invece ogni settimana parlano di un nuovo flirt e non è carino, anche perché c’è di mezzo una bambina piccola e basta un solo compagno di classe che le dice “tua mamma ha baciato un altro” a farla star male”, ha spiegato Roberto Parli a Chi. Il riferimento non è solo al legame con Andrea Denver ma pure al vecchio flirt tra Adriana Volpe e Antonio Zequila, una storia che risale a venti anni fa e che torna prepotentemente a galla ogni puntata. “Non sono geloso, sono 14 anni che viviamo distanti e non ci chiediamo neanche con chi usciamo a cena. Ma sono un marito innamorato e vedere certe immagini non è piacevole. Non sono arrabbiato con lei, ma il mio sentimento va rispettato”, ha aggiunto il marito della Volpe.

Il marito di Adriana Volpe non ha nulla da dire a Denver

Roberto Parli non ha nulla contro Andrea Denver e per questo ha puntato il dito solo ed esclusivamente contro la moglie. “Adriana è grande abbastanza, è lei che deve ricordarsi di avere un marito e una figlia. Forse dentro la percezione di ciò che vediamo fuori è diversa”, ha notato il 46enne che, per superare questo momento delicato, ha scelto di concedersi una vacanza con la figlia a Saint Moritz. Parole piuttosto forti quelle di Roberto che, siamo sicuri, lasceranno il segno in Adriana, tra le protagoniste di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip.

La storia d’amore tra Adriana Volpe e Roberto Parli

Adriana e Roberto sono sposati dal 2008. Hanno una bambina, Gisele, di 10 anni. La Volpe vive un matrimonio a distanza: Parli, che è un imprenditore nel settore immobiliare, vive a Montecarlo cinque giorni a settimana per esigenze lavorative. Nei weekend raggiunge moglie e figlia a Roma.