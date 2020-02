Adriana Volpe ‘ride’ con Denver, il marito non ci sta: il duro commento

Adriana Volpe ‘ride’ con Andrea Denver, ma il marito non ci sta: il duro commento sulla moglie

Adriana Volpe ride, scherza e ‘gioca’ con Andrea Denver… Chi non ride è invece suo marito Roberto che su Instagram, attraverso un commento tanto stringato quanto incisivo, ha fatto ben intendere il suo disappunto per l’atteggiamento della moglie nella Casa del Grande Fratello Vip. Questa settimana la conduttrice e Denver, messi ‘vicini’ dalla produzione del reality, hanno posato in piscina, in costume da bagno, per degli scatti volti a realizzare il Calendario 2020 del GF Vip. E tra una posa e l’altra, c’è stato anche e inevitabilmente del contatto fisico. Nulla di volgare o maligno. Certo la produzione è stata ‘diabolica’, visto che solo una settimana fa il modello confessava il suo debole per Adriana. Alla luce di tutto questo, nelle scorse ore, sono arrivate le dure parole di Roberto.

Roberto al fan: “Hai ragione”

“Hai ragione”. Così ha chiosato Roberto a un commento di un fan. Commento lungo e articolato (qui sotto), in cui l’utente ha sostenuto che Adriana non stia tenendo un comportamento impeccabile nella Casa più spiata d’Italia. Nella fattispecie si è prima citato il bacio stampo con Pago, avvenuto pochi giorni dopo l’avvio del programma (bacio avvenuto durante il giochino ‘Obbligo e Verità), poi il feeling amichevole con Andrea Denver. “Poi vuole fare la perfettina… la cosa più schifosa è che Signorini ignora proprio quello che fa, anzi… lo fa passare per un gioco ma solo lo avesse fatto un’altra l’avrebbe distrutta. Lo schifo. Non vedo l’ora che esca e torni nel dimenticatoio”. Questa la chiusura del post duro del fan sotto cui Roberto ha scritto: “Hai ragione”.

Grande Fratello Vip 4: il marito di Adriana chiederà un confronto?

Resta da capire se Roberto chiederà un incontro con Adriana e, nel caso, come andrebbe a finire. Una cosa sembra certa: la Volpe ride, ma Roberto no!