Adriana Volpe e Denver, feeling! Come reagirà il marito? Zequila: ‘Ormone’

Adriana Volpe e Denver, ‘calendario’ in piscina: cresce il feeling. E ora come reagirà il marito? Andrea non ha mai nascosto il suo debole per la conduttrice. Zequila ‘il saggio’: “Gli ormoni…”

I ‘diabolici’ piani del Grande Fratello Vip continuano a essere messi in atto. Solo la scorsa settimana, durante la diretta serale, veniva mostrato il ‘segreto’ interesse di Andrea Denver per Adriana Volpe, con tanto di imbarazzo in studio. Ecco allora che gli autori dello show, giusto per mettere un po’ di pepe in più, hanno fatto spogliare il modello e la conduttrice dai propri panni e gli hanno fatto indossare il costume da bagno per continuare a realizzare il ‘calendario’ del reality. Ai due inquilini è stato chiesto di sponsosrizzare il mese di giugno. Così, eccoli in piscina, entrambi a cavalcioni su una tavola da surf e…

GF Vip 4, Zequila chiosa: “‘L’occasione fa l’uomo ladro… e anche la donna”

E durante gli scatti in piscina è stato inevitabile il contatto fisico. Finita qui? Manco per idea: Denver e Adriana si sono poi recati in confessionale, rigorosamente in costume, riproponendo le pose. Wow, che feeling! No, non è nato un amore. Non si dicano fesserie, suvvìa. Anche perché se così fosse, sarebbe assai tragica la situazione (entrambi sono occupatissimi, la Volpe è sposata con Roberto, Andrea sta con la modella Anna Wolf). Tuttavia, il feeling e quel ‘giocarci’ sopra, secondo qualcuno, ha tradito una certa attrazione ‘fisica’. “Ho visto questi corpi avvinghiati… l’occasione fa l’uomo ladro, e anche la donna. Si vede che a lui piace, lei ci gioca ma l’ormone è l’ormone, è sia maschio che femmina”, ha sussurrato Antonio Zequila. Come dire: non c’è sicuramente un innamoramento in corso, ma si è umani…

Come reagirà Roberto?

Resta da capire come prenderà tale situazione il marito di Adriana che, circa i ‘giochi piccanti’ proposti dal GF Vip, ha avuto già da ridire. Si ricorda infatti il duro post contro Antonella Elia che, durante il siparietto ‘Obbligo e Verità’, suggerì il bacio stampo tra la Volpe e Pago. E ora? Che cosa dirà su Denver e la moglie?