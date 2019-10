Marisa Laurito, Vieni da Me: “Prati? Voi poco informati”. Balivo reagisce

Marisa Laurito, la stoccata a Vieni da Me: “Prati-gate? La vostra redazione che non si informa bene”. La reazione di Caterina Balivo

A Vieni da Me è sbarcata Marisa Laurito. Tra una chiacchierata e una risata con la sua conterranea Caterina Balivo, a un certo punto è giunta anche una stoccata alla trasmissione pomeridiana di Rai 1. Una stoccata ben indirizzata sul tema dell’ormai famigerato Prati-gate relativo al caso del matrimonio fantasma di Mark Caltagirone. Certamente non c’è stata malizia nelle parole della Laurito, ma è altrettanto certo che la sferzata, con ogni probabilità involontaria, ha colpito nel segno.

Caterina Balivo ‘para’ il colpo di Marisa Laurito a Vieni da Me

A Vieni da Me è stato dedicato uno spazio ai gossip del momento. E si è tornati sul caso Prati. La Balivo ha lanciato una clip in cui si è mostrato uno stralcio dell’intervista che Pamela realizzò circa un anno fa proprio nel suo programma. All’epoca la showgirl sarda si professava innamoratissima del ‘fantasma’ Caltagirone, con tanto di aneddoti relativi ai figli di lui (anch’essi inventati). E oggi, una volta finito il filmato, sulla vicenda è intervenuta anche la Laurito. “Non ti do la parola perché potresti dire di tutto”, ha scherzato la Balivo prima di interpellare Marisa. Caterina, però, probabilmente, mai avrebbe pensato che la cantante classe 1951 potesse lanciare una frecciatina, anzi frecciatona, alla trasmissione. “La vostra redazione non si informa bene”, ha dichiarato la Laurito, lasciando per un attimo perplessa la padrona di casa che è subito corsa ai ripari: “Ma qui era solo l’inizio della storia”.

Marilasa Laurito e il fidanzato Pietro

Prima dell’intoppo sul Prati-gate, Marisa e Caterina hanno dato vita a una brillante intervista in cui si sono ripercorse alcune tappe della carriera dell’attrice e alcuni momenti chiave della sua vita privata. Oggi è felice al fianco di Pietro, il suo compagno che vive a Brescia (lei invece sta a Roma). “Andiamo avanti e dietro come due pazzi”, ha raccontato. Insomma, la distanza non è un problema.