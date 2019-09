Concorrenti Amici Celebrities: ecco perché Marisa Laurito ha detto no

Perché Marisa Laurito non partecipa più ad Amici Celebrities su Canale 5

Marisa Laurito doveva essere una delle protagoniste della prima edizione di Amici Celebrities, la versione Vip del talent show di Maria De Filippi. La popolare attrice era data per certa fino a poche settimana fa ma qualcosa è cambiato all’ultimo minuto. A spiegare i motivi di questo inatteso cambiamento è stata la diretta interessata. Nonostante un certo interesse la 68enne si è trovata costretta a non accettare un nuovo progetto televisivo per via dei suoi impegni teatrali. La Laurito è infatti una delle certezze del palcoscenico italiano e proprio per amore di questa arte Marisa ha sempre rifiutato i vari reality show che le hanno proposto.

Marisa Laurito tra Amici Celebrities e Isola dei Famosi

“Per Amici Celebrities mi avevano chiamato, ma non ho potuto dire di sì per problemi di date. Devo girare una fiction e riprendo con il teatro. Se non fossi stata già impegnata avrei valutato i personaggi che vi parteciperanno”, ha spiegato Marisa Laurito alla rivista Lei. La napoletana è infatti molto attenta al cast di un programma e prima di accettare vuole sempre sapere con chi “lavorerà”. Per questo motivo ha detto continuamente no alla produzione dell’Isola dei Famosi. “Il problema è che chiamano persone non interessanti a prendervi parte. Penso sempre che se facessero l’Isola dei Famosi con Odifreddi, Mimmo De Masi, arbore, la farei subito. Sarebbe una sopravvivenza intelligente. Fatto, invece, con personaggi che non sono pensanti, che il più delle volte spettegolano e si mettono l’uno contro l’altro, non mi interessa”, ha puntualizzato.

Nomi di tutti i concorrenti della prima edizione di Amici Vip

Ad Amici Celebrities restano la Squadra Blu e la Squadra Bianca, che saranno capitanate rispettivamente ad Alberto Urso e Giordana Angi. La Squadra Blu è composta: dal ristoratore Joe Bastianich, Emanuele Filiberto di Savoia, Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova, l’attrice Laura Torrisi, l’ex gieffino Raniero Monaco di Lapio e l’imitatrice Francesca Manzini. Nella Squadra Bianca ci sono invece: il conduttore Filippo Bisciglia, l’ex calciatore Ciro Ferrara, gli attori Cristina Donadio e Massimiliano Varrese, la showgirl Pamela Camassa e l’ex rugbista Martin Castrogiovanni.