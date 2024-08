Marisa Laurito: “La Rai di oggi è rovinata. De Martino non è Arbore

In un’intervista rilasciata a fanpage.it, Marisa Laurito esprime il suo disappunto nei confronti del neo conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino, promosso dopo l’addio di Amadeus che si trasferisce sul NOVE.

Le critiche alla Rai

Per Marisa Laurito questo è un periodo molto fertile. L’attrice si sta preparando per la quarta stagione di fila come direttrice del Teatro Trianon, a detta sua: “Senza fondi e con grandi sacrifici”. E’ pronta a inaugurare la quarta direzione artistica del Teatro Trianon Viviani, simbolo della Canzone Napoletana, nonostante le difficoltà finanziarie dovute ai ritardi dei Fondi per il Sud.

In un’intervista a Fanpage.it, racconta come, grazie alla sua determinazione e passione, sia riuscita a mettere insieme un cartellone ricco, aprendo con una serata d’onore dedicata a Peppino Di Capri, con ospiti come Christian De Sica e Lina Sastri:

È meglio omaggiare le persone mentre sono in vita, piuttosto che dopo. Anche io vorrei una festa per me prima di morire, perché quando uno se ne va, non vede più niente.

Nell’intervista rilasciata a Fanpage, Marisa Laurito ha espresso inoltre un’opinione netta sulla situazione della Rai odierna, definendola “totalmente distrutta” e sottolineando che questa condizione è evidente a tutti, senza il bisogno di ulteriori commenti.

Il confronto con Arbore

La Laurito ha anche affrontato il tema del confronto tra Stefano De Martino e Renzo Arbore, rifiutando completamente qualsiasi paragone tra i due. Ha difeso con fermezza l‘originalità e l’innovazione di Arbore, affermando che “De Martino stesso ha ammesso di aver replicato fedelmente le trasmissioni di Arbore”, il che dimostra, secondo lei, una mancanza di innovazione non paragonabile a quella dimostrata da Arbore in passato e dichiarando:

La Rai di oggi è totalmente distrutta, ma non lo dico io perché si può ben vedere. Tutti i grandi protagonisti o se ne sono andati o li hanno mandati via. La Rai è sempre stata presa dal Governo in carica, però negli anni passati lavoravano tutti quelli che erano molto bravi. I funzionari non erano legati a uno schema unicamente politico, ma all’azienda e la facevano funzionare. Oggi, purtroppo, non è così.

Marisa Laurito ha spiegato che Arbore è stato e continua a essere un innovatore della televisione, avendo creato generi che non esistevano prima. Sempre secondo Marisa Laurito, Arbore è stato un grande autore, conduttore e anche musicista. Ha aggiunto che, dopo il successo di “Quelli della notte”, molti hanno cercato di imitare quel format.

Anche lo stesso Stefano De Martino ha ammesso di aver copiato le trasmissioni di Arbore in modo preciso e la Laurito ha sottolineato

mentre copiare è una cosa, farlo male è tutt’altra faccenda.

Creare nuovi programmi con formule fresche, efficaci e divertenti è ben diverso! Tuttavia, la direttrice teatrale ha specificato che non ha nulla contro De Martino in prima persona poiché lo considera comunque un giovane capace, simpatico, moderato e ambizioso, sicuramente con un buon margine di miglioramento e di autenticità.