“Mariotto vive in una comunità cristiana”: perché, lo scoop

Da anni, ormai, il pubblico italiano ha imparato a conoscere Guillermo Mariotto come uno dei giudici più temuti di Ballando con le Stelle. In questi 19 anni, è diventato un volto noto nel mondo dello spettacolo, mantenendo però un profilo estremamente riservato riguardo alla sua vita privata. Mariotto, infatti, è sempre stato attento a separare la sfera personale da quella professionale, apparendo in televisione e sui giornali quasi esclusivamente per motivi legati al suo lavoro. Questa volta, tuttavia, il settimanale Oggi ha svelato un dettaglio molto intimo del famoso giudice.

Il giornalista Alberto Dandolo ha rivelato nella sua rubrica sul magazine Oggi che Guillermo Mariotto si sarebbe avvicinato in maniera molto profonda alla fede, al punto da trasferirsi ufficialmente in una comunità cristiana. A quanto pare, questo cambiamento significativo nella vita del giurato è avvenuto negli ultimi mesi, quando “si è votato anima e corpo al culto religioso”. Una scelta di totale dedizione alla pratica religiosa, culminata con la decisione di andare a vivere in una comunità cristiana ultra conservatrice alle porte di Roma, dove trascorre il suo tempo immerso in intensi esercizi spirituali.

Sempre stando a quanto rivelato da Dandolo, il prossimo passo nel percorso spirituale di Mariotto potrebbe essere quello di rinunciare ai beni materiali e distaccarsi dai piaceri mondani. Un sacrificio molto importante, considerando che Guillermo lavora in uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Questo solleva un interrogativo: potrebbe davvero lasciare Ballando Con le Stelle? Fino ad ora, Mariotto non ha alcun segno di voler abbandonare il programma, continuando ad essere una presenza costante ed incisiva con i suoi giudizi taglienti nello show condotto da Milly Carlucci.

Tuttavia, in alcune occasioni sui social, Mariotto ha lasciato intravedere la sua vicinanza alla religione. Lo scorso 20 ottobre, ad esempio, si trovava nella chiesa di San Camillo de Lellis a Roma, insieme a un gruppo di bambini. Per l’occasione, ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram e, leggendo i commenti sotto il post si intuisce che abbia anche parlato di fronte ai fedeli presenti. Ad ogni modo, è importante ricordare il giudice di Ballando con le Stelle non ha confermato né commentato l’indiscrezione.