Mariotto: “Nargi e Bruganelli? Non so chi siano”, poi punge Sonia

Oggi, giovedì 19 settembre, su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata de La Volta Buona. Dopo aver trattato i fatti di cronaca del giorno, Caterina Balivo ha accolto nel suo studio un noto volto Rai, Nunzia De Girolamo. La conduttrice di “Ciao maschio” ha risposto a cuore aperto alle domande della “padrona di casa”, non tirandosi indietro anche davanti agli argomenti più spinosi. Difatti, parlando dei “pacchi” più significativi della sua vita, Nunzia non ha esitato a definire un grande “pacco” quello ricevuto dalla Rai, rifacendosi alla conduzione di Avanti Popolo, il talk show di Rai 3 cancellato dal palinsesto lo scorso anno dopo pochi mesi di programmazione.

La De Girolamo ha confessato di non aver mai realmente voluto condurre quel programma, ma di averlo accettato per la fiducia riposta in lei dalla Rai, un’azienda che comunque le ha dato e continua a darle molte opportunità. Dopodiché, Nunzia ha ricordato la sua esperienza a Ballando con le stelle, programma nel quale ha partecipato nel 2019 in coppia con Raimondo Todaro. Per l’ex politica, Ballando è stata una grande opportunità per farsi conoscere realmente dal pubblico, nonostante gli ‘ostacoli’ incontrati nel cammino a causa dei duri giudizi dei giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Incalzata da Caterina Balivo, però, Nunzia De Girolamo ha confessato di aver sotterrato l’ascia di guerra con la Lucarelli e Mariotto. “Balleresti con Guillermo Mariotto?”, le ha chiesto la Balivo. “Ma non sa ballare, sa solo alzare la paletta”, stava rispondendo Nunzia mentre è stata sorpresa alle sue spalle proprio dall’arrivo di Mariotto. Il giudice di Ballando con le stelle è arrivato nello studio de La volta Buona per ricordare i ‘battibecchi’ con l’ex politica, ma anche per presentare la nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci, in partenza dal 28 settembre su Rai 1.

“Quest’anno chi torturerai?”, gli ha chiesto Nunzia. “La metà di quelli che vengono adesso non li conosco. La Nargi? Chi è?”, ha risposto Mariotto. “Beh, conoscerai presto suo marito”, ha specificato la Balivo, parlando del calciatore Alessandro Matri. Ma, Guillermo ha subito ribattuto: “Perché, i mariti contano?”. Dopodiché, è intervenuta di nuovo la De Girolamo, la quale crede che potrebbero nascere scintille tra il giudice e Sonia Bruganelli. “C’ho messo un mese ad imparare questo cognome, non sapevo nemmeno chi fosse”, ha ribadito Mariotto.

“È una donna bellissima, bionda”, ha spiegato Caterina. Al che, il giudice ha subito lanciato la prima stoccata alla nuova concorrente di Ballando: “A me non l’hanno descritta così, mi hanno detto altre cose”. Insomma, lo show di Rai 1 non è ancora iniziato ma le tensioni sono già alle stelle. Sembra evidente che ne vedremo delle belle.