Mariotto gelido sull’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: il paragone con Todaro

Guillermo Mariotto, storico volto di Ballando con le Stelle, ha commentato per la prima volta l’addio al programma di Selvaggia Lucarelli, con la quale aveva un ottimo feeling in giuria. Intervistato dal quotidiano romano Il Messaggero, a proposito della scelta della giornalista di abbandonare lo show del sabato sera di Rai1, ha rilasciato dichiarazioni gelide, paragonando il caso della scrittrice a quello di Raimondo Todaro. Lucarelli e il ballerino hanno avuto un simile percorso: dopo aver fatto parte per anni del talent condotto da Milly Carlucci, hanno fatto le valige in direzione Mediaset. Anni fa, il danzatore approdò in qualità di professore ad Amici di Maria De Filippi, a inizio estate 2026 la giornalista ha accettato di condurre la nuova edizione de L’Isola dei Famosi (inoltre, a settembre tornerà a ricoprire il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip).

Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto commenta la fuoriuscita di Selvaggia Lucarelli: il raffronto con Raimondo Todaro

“Se mi mancherà Selvaggia? Abbiamo lavorato insieme dieci anni, va bene così”, ha tagliato corto lo stilista. “Quando è andato via Raimondo Todaro, sembrava una tragedia. E invece…”, ha aggiunto. E ancora: “Devo essere sincero, chi mi è mancata davvero è stata Amanda Lear: completamente pazza, nel senso più divertente e imprevedibile del termine. Molto più simile a me”.

Chi si aspettava che Mariotto dispensasse parole al miele per Lucarelli è rimasto deluso. D’altra parte lo stilista di origini venezuelane è noto per la sua schiettezza e per prendere non di rado posizioni anticonformiste.

La nuova giuria di Ballando con le Stelle: si attende l’annuncio ufficiale

Dopo anni in cui Milly Carlucci non ha apportato alcuna modifica nella giuria, nella prossima stagione del talent ci sarà una rivoluzione. Selvaggia Lucarelli, salvo colpi di scena dell’ultima ora, sarà sostituita da Barbara D’Urso. Sull’arrivo a Ballando dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5 manca ancora l’ufficialità, ma la trattativa dovrebbe essere praticamente chiusa. Anche Ivan Zazzaroni, altro storico giurato della trasmissione, ha lasciato intendere nelle scorse ore che l’ex ‘Lady Cologno’ dovrebbe essere uno dei nuovi innesti.

L’altro sarà quasi certamente Alberto Matano, che dovrebbe lasciare il ruolo di custode del tesoretto per prendere il posto di Fabio Canino. Il resto della giuria sarà invece confermato. Vale a dire che torneranno ad alzare le palette e a dare i voti Zazzaroni, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.