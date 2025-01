Mariotto e Bruganelli a Verissimo: anticipazioni e Tapiro per Sonia

Verissimo ‘saccheggia’ i temi della concorrenza e chiama in studio per due interviste esclusive Sonia Bruganelli e Guillermo Mariotto, i due personaggi più chiacchierati dell’edizione da poco conclusa di Ballando con le Stelle, popolare talent show condotto da Milly Carlucci. A dare la notizia in esclusiva è DavideMaggio.it che fa sapere che lo stilista di origini venezuelane e l’ex moglie di Paolo Bonolis verranno ricevuti in studio da Silvia Toffanin nelle prossime ore. Le due chiacchierate saranno poi trasmesse tra sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025. Altra news che riguarda l’imprenditrice romana è quella relativa al Tapiro d’Oro che Striscia la Notizia le ha consegnato. La vicenda è stata anticipata dalla stessa Bruganelli che, nelle scorse ore, ha postato su Instagram un’immagine dell’iconico oggetto del tg satirico di Antonio Ricci. Nei prossimi giorni sarà trasmesso il servizio completo.

Mariotto e Bruganelli ospiti da Silvia Toffanin

Mariotto senza dubbio parlerà dei suoi problemi personali e fornirà ulteriori delucidazioni su ciò che è accaduto a Ballando con le Stelle dove, a gran sorpresa, non è stato presente durante la finalissima. Ufficialmente la sua assenza è stata giustificata da motivi personali, una versione a cui credono in pochi. C’è il sospetto che la Rai abbia estromesso il giurato dopo che lo scorso 30 novembre ha abbandonato la diretta sostenendo di aver avuto un impegno professionale inderogabile. La faccenda è più che nebulosa, a Verissimo Silvia Toffanin cercherà di capirne qualcosa di più.

Anche Sonia Bruganelli parlerà senza dubbio della sua avventura a Ballando, dove ha fatto incetta di critiche. Aggiornerà anche sulla sua situazione sentimentale. Da mesi frequenta il danzatore professionista Angelo Madonia. Inoltre è probabile, anche se non è detto vista la delicatezza della vicenda, che potrebbe fornire un chiarimento sulla rottura tra Paolo Bonolis e il suo storico agente Lucio Presta. Quest’ultimo ha così commentato la decisione del conduttore romano di lasciarlo: “Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze”. Non è stato fatto il nome della Bruganelli, ma praticamente tutti sono concordi nel reputare che la bordata di Presta sia stata indirizzata proprio all’imprenditrice. Una situazione su cui forse l’ex moglie di Bonolis darà la sua versione proprio a Silvia Toffanin.