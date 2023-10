Mariotto disastroso su Wanda Nara: Milly non pervenuta purtroppo

Brutto scivolone di Guillermo Mariotto nel corso dell’inizio della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2023. Probabilmente era il caso che la padrona di casa Milly Carlucci intervenisse in modo più energico, piuttosto che limitarsi a un richiamino generale. Ma cosa è accaduto? Lo stylist venezuelano è stato travolto dalle critiche sui social, con diversi utenti che lo hanno accusato di body shaming nei confronti di Wanda Nara.

La prima vip a scendere in pista è stata Paola Perego. Selvaggia Lucarelli l’ha stroncata: “Troppo rigida, rispetto alla volta scorsa ho visto un passo indietro. Sembri una arrivata a una festa con un abito sbagliato”. Mariotto ha fatto peggio: “A me non basta, guarda l’argentina (Wanda Nara, ndr) ci sta il lato b spropositato e le gambe di un calciatore eppure tutti i tecnici sbavano per lei. Tu così devi essere, trenta volte lei”.

“Io non sono però nata in Argentina ma a Monza”, la replica della Perego. Timida incursione di Milly: “Parliamo di tempo, di baciata e del ballo”. Un po’ più decisa la tribuna del popolo Rossella Erra: “Poco delicato confrontare Paola con un’altra concorrente”.

Sui social si sono scatenati contro Mariotto. In effetti si è innanzi a un caso limite di body shaming. Il giurato ha paragonato due concorrenti, dando dei giudizi non proprio garbati, per usare un eufemismo, su dei dettagli fisici. Non solo: ha dato per scontato che una donna debba essere per forza sensuale.

Domanda: e se una non lo fosse dovrebbe sentirsi in colpa? O in difetto? Va bene che si ride e si scherza. E va bene che la Perego ha le spalle larghe. E pure la Nara. Però la Carlucci poteva intervenire e far notare allo stylist che la stava facendo fuori dal vaso.

Morale della favola? Mariotto, non nuovo a scivoloni dimenticabili, è riuscito nell’impresa di fare ‘danni’ sia nei confronti della conduttrice italiana sia nei confronti della sudamericana.