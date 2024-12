Mariotto cacciato da Ballando? La Rai ha scelto: la decisione netta

Dopo la pausa per la fare spazio alla Prima della Scala, Ballando con le Stelle si appresta a tornare in onda nel sabato sera di Rai1. Mancano due soli appuntamenti: la seconda semifinale, prevista per il 14 dicembre, e infine l’atto conclusivo della stagione 2024, tra sette giorni. Trepidante attesa nel pubblico per capire come si concluderà il caso relativo alla permanenza o meno del talent show di Guillermo Mariotto che, nell’ultima puntata trasmessa, a un certo punto è sparito dalla sua postazione senza più farvi ritorno.

La sua assenza ha innescato un polverone in quanto il giudice non ha avvertito nessuno della produzione, nemmeno Milly Carlucci che si è ritrovata in diretta a dover gestire una situazione surreale. Ma c’è dell’altro: Mariotto è noto per uscite e battute al ‘limite’ che, a quanto pare, la Rai non è più disposta a tollerare. Per questo, i vertici di Viale Mazzini avrebbero preso in seria considerazione di cacciare lo stilista. Fanpage.it, in esclusiva, ha rivelato il destino che attende Mariotto.

Mariotto tornerà ad alzare la paletta oppure sarà allontanato? Ballando con le Stelle e Milly Carlucci, in questi giorni, hanno alimentato la suspence, non dando risposte definitive. Fanpage.it, a poche ore dalla diretta della seconda semifinale, ha appreso da fonti certe che Guillermo Mariotto parteciperà alla riunione con gli autori e con la produzione in vista della messa in onda. Dunque la sua presenza è una conferma netta che tornerà in giuria. Ad una condizione però: il programma e la Rai sarebbero disposti a mettere un punto sull’intera vicenda, a patto che lo stilista non abbia più atteggiamenti che provochino imbarazzo e problemi di qualsiasi genere.

Insomma, una sorta di “perdono” ma con riserva: il giurato dovrà limitarsi nelle sue considerazioni e non farla fuori dal vaso. Se dovesse sgarrare di nuovo, non ci sarebbe una seconda chance. Al netto di tutto ciò, Mariotto dovrebbe tornare regolarmente in giuria per il finale di stagione del programma.

Fanpage.it ha anche contattato Mariotto che, ovviamente, ha preferito fornire risposte evasive in riferimento al suo ritorno o meno nello show. “Lo decide il Padreterno e lo decide la Madonna”, ha dichiarato lo stilista. Come si è detto, al di là del giochino volto a mantenere la suspence sul caso, l’esperto di moda venezuelano, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultima ora, occuperà la sua solita postazione a Ballando. Ma attenzione a non sgarrare più, pena la cacciata!