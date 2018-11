Mario Serpa contro Karina Cascella: “È come il prezzemolo”

Mario Serpa vs Karina Cascella: scontro sui social

Volano coltelli tra Mario Serpa e Karina Cascella. Attraverso i rispettivi canali social l’ex fidanzato di Claudio Sona e l’opinionista di Uomini e Donne sono stati infatti protagonisti di un acceso scontro. Nelle ultime settimane i due si sono scambiati accuse al vetriolo. Tutto è iniziato con un commento della Cascella subito dopo una puntata del programma di Maria De Filippi. Rispondendo su Instagram alla domanda di un utente relativa alla presenza in studio di Mario Serpa, Karina non ha risparmiato una delle sue celebri stoccate. L’opinionista ha definito la presenza del collega “inutile”. La risposta di Mario non è tardata ad arrivare. Sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine sono stati svelati tutti i retroscena legati alla contesa. Secondo quanto rivelato dal magazine, Mario ha accettato un confronto telefonico con Karina che avrebbe ritrattato le proprie dichiarazioni e alla fine gli avrebbe anche rivolto delle scuse. In realtà la questione non sembra affatto finita qui.

Mario Serpa offeso da Karina Cascella

Come nel suo stile, Karina Cascella non è stata morbida nei confronti di Mario Serpa. Il giovane, che accusa l’opinionista di Uomini e Donne di non averlo neanche salutato al suo ingresso in studio, è molto offeso per l’accaduto. Mario non ci sta ad essere sminuito da Karina: “L’aver utilizzato il termine ‘inutile’ per definire la mia presenza in studio è ciò che mi ha più dato fastidio. Oltre che poco rispettoso lo ritengo offensivo, considerate le puntualizzazioni fatte, invece, in favore dei miei colleghi“. Per Mario tanto lui quanto la Cascella hanno uguale diritto ad esprimere le proprie opinioni davanti alle telecamere del programma.

Mario Serpa vs Karina Cascella: lei dappertutto come il prezzemolo

Lo scontro social tra Mario Serpa e Karina Cascella non si sarebbe affatto concluso con una riappacificazione. L’ex corteggiatore e compagno di Claudio Sona ha infatti rivelato che nelle sue Stories successive su Instagram, Karina è tornata sull’argomento rincarando la dose. Mario accusa perciò la Cascella di essere una falsa buonista e non solo: “D’altronde lei è come il prezzemolo, sta dappertutto! Io probabilmente parlo poco, ma sempre con cognizione di causa e mai a sproposito“.