Mario Lenti: “Perché ho lasciato Uomini e Donne: Gemma poverina, Sperti esagerato”

Un personaggio che ha fatto molto discutere, Mario Lenti sembrerebbe sparito dai radar. Assente da diversi giorni ormai, il pubblico di Uomini e Donne comincia a interrogarsi in merito, domandandosi quali siano le vere ragioni della sua mancata presenza nel parterre del Trono Over. Ebbene, solo adesso svelato il motivo.

Mario Lenti di Uomini e Donne: “Sono uscito perché…”

È stato il protagonista assoluto del dating show di Maria De Filippi nonché cavaliere di Gemma Galgani e Cinzia Paolini. Si è allontanato dalla trasmissione e, oggi, ricompare come ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo proprio per raccontare le ultime vicissitudini che lo riguardano, rivelando anche il perché della sua sparizione.

Lo dice apertamente: “Sono uscito perché avevo del lavoro in sospeso” ma al dovere si è aggiunto anche il piacere poiché: “In questo periodo ho avuto l’occasione di conoscere una bella persona che tutt’ora sto frequentando“. La nuova ‘relazione’ procede a gonfie vele, motivo per il quale non ha alcun interesse a tornare in trasmissione. Dunque Mario Lenti è innamorato? Per ora si stanno conoscendo, tuttavia ritiene essere il tipo di donna che vorrebbe al suo fianco nella vita.

Tutto è iniziato grazie a lei che lo ha contattato e così: “Le consigliai di venire a corteggiarmi, ma lei mi disse che aveva paura, che le telecamere le facevano paura“. Successivamente, avendo saputo della sua uscita dal programma per lavoro, entrambi hanno colto tale opportunità per approfondire. Un addio temporaneo che avrebbe dovuto durare circa due o tre settimane, trasformato in qualcosa di più. Difatti, attualmente, Uomini e Donne è solo un ricordo, concentrandosi dunque sul nuovo amore.

Tornerà nel programma? Una possibile eventualità in quanto non sarebbe il primo che ritenterebbe la ricerca (televisiva) dell’anima gemella – basti pensare a Riccardo Guarnieri pochi anni fa e la sua voglia di rimettersi in gioco, dopo Ida Platano.

La verità su Gemma Galgani, Cinzia Paolini e Gianni Sperti

L’intervista ha toccato altri temi, per esempio il rapporto con le sue due ex dame e con Gianni Sperti. A proposito di Cinzia Paolini, la descrive come una bellissima donna, ma: “Certe volte mi spiazza e non dice le cose come dovrebbe, le cambia. Saranno le telecamere ma enfatizza un po’ tutto“.

Non solo, perché ha avuto parole anche per l’opinionista, ritenuto un ‘provocatore’. Infatti: “La cosa che mi faceva arrabbiare era l’esagerazione di Gianni. Capisco che doveva provocare per avere una mia reazione, il suo intento era animare il programma ma esagerava, poteva farlo con più garbo“.

Infine Gemma Galgani è stata protagonista nelle sue dichiarazioni: “Mi stava appresso, poverina. Dovevo gestire anche lei in modo simpatico“. Inoltre l’ha definita una brava persona che ha bisogno di affetto, aggiungendo: “Il bacio con Gemma non c’è stato, l’abbracciavo ma lei ha sentito cose che non c’erano. Pensava fosse amore, invece era protezione. Sono stato frainteso“.